Pogba được khuyên gia nhập Arsenal

"Premier League phù hợp với Paul Pogba", Goal dẫn lời Sagna. "Tôi rất muốn thấy cậu ấy gia nhập Arsenal. Thương vụ sẽ thật tuyệt. Cậu ấy có kinh nghiệm; thích chơi với những cầu thủ trẻ xung quanh mình. Đó là lúc cậu ấy cho thấy giá trị nhất. Pogba giờ đây muốn bắt đầu lại và cần một môi trường tốt để chơi bóng".

"Tại World Cup 2018, Pogba thi đấu hiệu quả nhất khi có những cầu thủ chất lượng xung quanh. Arsenal có một đội trẻ, tươi mới, và tôi thấy cậu ấy sẽ tỏa sáng trong màu áo Arsenal. Pogba sẽ nhận được tình cảm từ người hâm mộ đội bóng", cựu hậu vệ Arsenal và Man City nói thêm.

Pogba sắp chấm dứt hợp đồng với Juventus. Giám đốc Thể thao Cristiano Giuntoli khẳng định: "Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Pogba là cầu thủ tuyệt vời, nhưng cậu ấy phải nghỉ thi đấu quá lâu. Năm ngoái, chúng tôi phải đầu tư vào những cầu thủ khác. Và giờ đội hình đã hoàn thiện".

Hồi đầu tháng này, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án cấm thi đấu của Pogba từ 4 năm xuống còn 18 tháng. Ban đầu, tiền vệ người Pháp dự kiến trở lại tập luyện cùng Juventus vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, HLV Thiago Motta không xem cựu sao Manchester United là nhân tố phù hợp với đội hình hiện tại.

Hiện tại, Juventus dư thừa tiền vệ trung tâm. Khu trung tuyến là cuộc cạnh tranh của những Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli, Weston McKennie và Khephren Thuram. Phong độ của Pogba là dấu hỏi lớn khiến ban lãnh đạo Juventus không thể mạo hiểm.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.