Pogba từ chối Guardiola

Paul Pogba tiết lộ rằng mình có cơ hội làm việc với Pep Guardiola nhưng từ chối lời đề của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Pogba được Guardiola theo đuổi nhưng từ chối. Ảnh: Sky Sports.

Pogba chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport: "Đúng, tôi từ chối lời mời tới Man City của Pep Guardiola để gia nhập Juventus (vào hè 2022 - PV). Câu chuyện đó hoàn toàn có thật".

Guardiola kết Pogba từ lâu. Năm 2018, cựu thuyền trưởng Barcelona công khai thừa nhận muốn chiêu mộ tiền vệ người Pháp, nhưng Man City không có khả năng chi số tiền kỷ lục 89 triệu bảng như "Quỷ đỏ" để đưa tiền vệ này trở lại Premier League vào hè 2016. Tới hè 2022, cơ hội lại mở ra với Man City.

Kỳ chuyển nhượng năm đó, The Times xác nhận Man City tiếp cận Pogba với hy vọng chiêu mộ anh theo dạng tự do. "The Citizens" sẵn sàng dành cho cầu thủ này bản hợp đồng 4 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, Pogba quyết định gia nhập Juventus.

Trước khi trở thành cầu thủ tự do, tiền vệ người Pháp muốn rời MU ngay sau mùa đầu tiên làm việc với Ole Gunnar Solskjaer. Anh nói: "Năm Jose Mourinho ra đi và Ole Gunnar Solskjaer đến, đó là mùa giải hay nhất của tôi tại MU. Nhưng sau trận đấu cuối cùng, tôi muốn ra đi và công khai ý định với Ole và Ed Woodward".

"Thời điểm đó, Manchester City và Liverpool chơi tốt hơn chúng tôi và họ cải thiện thành tích từng ngày. Chúng tôi không thể theo kịp. Tuy nhiên, Ed Woodward ngăn cản tôi ra đi. Sau cùng, tôi ở lại với thái độ chuyên nghiệp, nhưng đánh mất tinh thần thi đấu trước khi dính chấn thương", Pogba nói thêm.

3 mùa giải cuối với MU chứng kiến Pogba sa sút phong độ. Hiệu suất thi đấu của cầu thủ này giảm mạnh vì chấn thương. Mùa giải 2022/23, anh chỉ ra sân 27 trận trên mọi đấu trường do thường xuyên làm bạn với giường bệnh. Khi sang Juventus, Pogba cũng dính chấn thương nặng và bỏ lỡ World Cup 2022.