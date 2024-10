Pogba nhận đề nghị bất ngờ từ đội bóng nghiệp dư Nga

Foot Mercato đưa tin Broke Boys FC, đội bóng nghiệp dư của Nga, đề nghị mức lương 1.500 USD /tháng kèm chỗ ở riêng để mời Pogba về chơi bóng. Broke Boys FC đang góp mặt tại Media Football League, giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của UEFA. Đây là giải nghiệp dư được thành lập vào năm 2022 dành cho người nổi tiếng tại Nga.

Đề nghị nói trên xuất hiện vào thời điểm trước khi Pogba được giảm án cấm thi đấu từ 4 năm xuống 18 tháng. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã từ chối. Theo Gazzetta, Pogba nhận mức lương tượng trưng 2.000 euro mỗi tuần từ Juventus trong thời điểm thi hành án cấm thi đấu.

"Pogba đang ở thời điểm tuyệt vọng và cần thời gian để chấp nhận thực tế. Thật khó để một trong những cầu thủ hay nhất thế giới không được thi đấu lâu như vậy", Giám đốc Thể thao Artjom Chatjaturjan của Broke Boys FC hé lộ.

Tuần trước, Pogba và Juventus chấp nhận chấm dứt hợp đồng sớm sau khi tiền vệ này được giảm án. HLV Thiago Motta không xem Pogba là một phần trong kế hoạch của mình. Sau khi trở lại Juventus từ Manchester United, tiền vệ sinh năm 1993 chỉ chơi 2 trận cho "Bà đầm già" vào mùa giải 2023/24.

Dự kiến, Pogba được trở lại tập luyện từ tháng 1/2025. Anh sẽ được tham gia vào các trận thi đấu chính thức từ tháng 3 cùng năm. Đây cũng là thời điểm mùa mới MLS khởi tranh. Inter Miami của Lionel Messi được xem là điểm đến tiềm năng của Pogba.

