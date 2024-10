Hai nhân cách của Ibrahimovic

Cựu hậu vệ Ashley Cole cho biết Zlatan Ibrahimovic có cách đối xử khác biệt với đồng đội và trước báo giới.

Ibra nổi tiếng với cá tính mạnh.

Trong chương trình "A League Of Their Own" của Sky Sports, cựu hậu vệ Chelsea chia sẻ: "Ibrahimovic trông như có hai nhân cách. Có lúc anh ấy đối xử rất tuyệt với chúng tôi trong phòng thay đồ. Lúc đó, Ibra khá trầm và khiêm tốn. Nhưng trước giới truyền thông, anh ấy như một vị thần. Cũng có một lần Ibra vào phòng thay đồ và chê bai đồng đội về những pha xử lý kém, di chuyển chậm chạp. Nhưng trước giới truyền thông, nhân cách của anh ấy lại thay đổi".

Cole tiết lộ có thời điểm anh phải yêu cầu Ibra chấn chỉnh lại thái độ trong phòng thay đồ. “Ibra đã từng chỉ tay lên trời và tôi đã phải nói 'Hạ tay xuống đi, tôi rất nghiêm túc đấy'. Có thể anh ấy nói đúng, nhưng đừng có chỉ trỏ như thế", cựu hậu vệ Chelsea nói.

Sportbible thừa nhận truyền thông Mỹ rất thích Ibra bởi những phát ngôn gây tranh cãi và bộc lộ cá tính mạnh của chân sút này. Những màn trả lời phỏng vấn của huyền thoại người Thụy Điển rất được trông chờ.

Ibra có 2 mùa giải thành công trong màu áo LA Galaxy, ghi được 53 bàn thắng sau 58 trận đấu. Trong khi đó, Cole thi đấu cho CLB thuộc MLS trong giai đoạn 2016-2018, trước khi trở về Anh khoác áo Derby County. Ibra và Cole có quãng thời gian làm đồng đội với nhau tại Mỹ.

Hiện tại, Ibra giữ vai trò cố vấn tại AC Milan. Hồi tháng 9, cựu tiền đạo này lại có phát ngôn gây sốt để thể hiện uy quyền: "Tôi là ông chủ, là người điều hành. Những người khác đều làm việc cho tôi".

Tính toàn bộ sự nghiệp khi còn thi đấu, Ibra có tổng cộng 31 danh hiệu lớn nhỏ. An giành chức vô địch quốc gia Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Điều đáng tiếc nhất của tiền đạo người Thụy Điển là anh chưa một lần được nâng cao Champions League.