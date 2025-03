Đội 4 lần vô địch Bundesliga hỏi mượn Hai Long?

Trong đợt đội tuyển Việt Nam thi đấu FIFA Days tháng 3/2025, Hai Long ghi dấu ấn với 2 bàn thắng vào lưới Campuchia và Lào. Bàn thắng vào lưới Campuchia ở trận giao hữu, Hai Long ghi bằng chân phải từ cú sút phạt hàng rào đẹp mắt. Còn bàn thắng vào lưới Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 hôm 25/3, Hai Long ghi bằng chân trái với cú cứa lòng vào góc xa khung thành.

Ấn tượng trước màn trình diễn của tiền vệ sinh năm 2000, đội bóng từng 4 lần vô địch Bundesliga (Đức) là Werder Bremen được cho là đánh tiếng với CLB Hà Nội về một thương vụ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn. Cụ thể trên tài khoản facebook chính thức, CLB Werder Bremen nhắc đến tài khoản CLB Hà Nội với nội dung: "Chúc mừng đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thắng lợi tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Nhân tiện thì Hanoi Football Club nghĩ thế nào về việc cho mượn Nguyễn Hai Long?".

Bên phía CLB Hà Nội cũng đáp lại trong sự vui vẻ: "Hai Long vừa gia hạn tới 2029 nên SV Werder Bremen ko dám mua đứt à".

Có thể đây chỉ là chiêu thức thu hút khán giả Việt Nam của đội bóng Đức. Tuy vậy, nếu hai CLB đều thiện chí, thương vụ này vẫn có khả năng xảy ra, ít nhất có thể là một chuyến tập huấn ngắn hạn dành cho Hai Long tại môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu. Và đây chắc chắn là điều tốt cho bản thân Hai Long, tiền vệ đang được CLB Hà Nội rèn giũa cẩn thận trong 3 năm qua để hướng đến một vị trí trụ cột của đội.

Nguyễn Hai Long sinh năm 2000 tại Tiên Yên, Quảng Ninh. Anh trưởng thành từ CLB Than Quảng Ninh và thi đấu tại V.League từ năm 2020. Sau khi đội bóng quê hương dừng hoạt động, Hai Long chuyển đến CLB Hà Nội từ mùa giải 2022.

Trong khi đó, CLB Werder Bremen từng 4 lần vô địch Bundesliga các mùa giải 1964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04. Ngoài ra, họ có 6 lần vô địch Cúp quốc gia Đức, 1 lần vô địch Cúp C2 châu Âu.

