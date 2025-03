Tiếc nuối của HLV Kim Sang-sik trong ngày thắng đậm Lào

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ về màn trình diễn của các học trò.

"Sự hiện diện đông đảo của người hâm mộ trên sân Bình Dương hôm nay là nguồn động viên to lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và xem chiến thắng đậm này như một món quà tri ân đến mọi người. Với kết quả như vậy, tôi hoàn toàn hài lòng. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là không thể tạo cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ dự bị hơn", HLV Kim Sang-sik mở đầu phần họp báo.

"Minh Khoa đã thể hiện xuất sắc vai trò tiền vệ, với khả năng di chuyển linh hoạt và hiệu quả. Tôi tin rằng quyết định lựa chọn cậu ấy là hoàn toàn chính xác. Và tôi kỳ vọng Minh Khoa sẽ tiếp tục phát triển và tỏa sáng hơn nữa trong những trận đấu sắp tới", nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục dành lời khen ngợi cho Minh Khoa, nhấn mạnh vào màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này ở vị trí tiền vệ, đặc biệt là khả năng di chuyển linh hoạt và hiệu quả. Ông khẳng định: "Quyết định lựa chọn Minh Khoa là hoàn toàn đúng đắn. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ còn tiến bộ và tỏa sáng hơn nữa trong những trận đấu sắp tới".

Cùng tham dự buổi họp báo sau trận đấu, Văn Vĩ, người lập cú đúp, chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc với hai bàn thắng ghi được. Không có gì phải nuối tiếc, chỉ có niềm vui chiến thắng cùng toàn đội".

Nói về Văn Vĩ, HLV Kim nêu quan điểm: "Văn Vĩ đã thể hiện phong độ ấn tượng tại ASEAN Cup 2024 và tiếp tục duy trì điều đó trong những trận đấu gần đây. Hai bàn thắng hôm nay là minh chứng rõ ràng cho khả năng tấn công sắc bén của cậu ấy. Trong một đội hình có tính cạnh tranh cao, tôi ưu tiên sử dụng những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất".

Vừa qua, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant đã nhập tịch thành công. Điều này giúp tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái. Theo đó, Văn Vĩ sẽ có một đối thủ đáng gờm, nếu cả hai tiếp tục chơi tốt.

"Tôi đánh giá cao Jason, anh ấy là một cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, tôi cho rằng bóng đá chuyên nghiệp cần có sự cạnh tranh lành mạnh. Ban huấn luyện sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn nhân sự", Văn Vĩ nói.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.