HLV tuyển Lào ấn tượng trước một điều của tuyển Việt Nam

Sau trận đấu trên sân Gò Đậu (Bình Dương), HLV Ha Hyeok-jun của tuyển Lào đã có những chia sẻ. "Đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tôi biết Việt Nam là đội tuyển mạnh, ấn tượng với cách các bạn triển khai chiến thuật", HLV Ha Hyeok-jun mở đầu phần họp báo.

"Độ tuổi trung bình của đội tuyển Lào dao động từ 21 đến 22 tuổi. Đây không hẳn là một sự chuẩn bị cho tương lai, mà đơn giản là tôi luôn ưu tiên những cầu thủ có phong độ tốt nhất, dù họ còn rất trẻ. Các bạn cũng đã thấy điều đó tại ASEAN Cup 2024, khi chúng tôi là một trong những đội bóng sở hữu đội hình trẻ nhất giải", nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục.

Cũng theo ông Ha Hyeok-jun, kể từ những ngày đầu làm việc tại Lào, bản thân đã nhận thấy rõ sự chênh lệch giữa nền bóng đá của Lào và các quốc gia như Việt Nam hay các nước phát triển khác. Thời gian qua, nhà cầm quân này vẫn đang nỗ lực khắc phục vấn đề.

Chia sẻ thêm về thất bại đậm trước tuyển Việt Nam, HLV tuyển Lào cho biết: "Lần tập trung lần này, chúng tôi chỉ có chưa đến 10 ngày làm việc cùng nhau, nhưng mục tiêu của tôi là thu hẹp khoảng cách giữa Lào, Việt Nam và Thái Lan. Tôi tin rằng mình vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt cho SEA Games sắp tới".

