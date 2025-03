'Tôi xấu hổ vì chọn anh' - bi kịch của HLV Juventus

Bóng đá, với nhịp độ nhanh chóng và những biến động không ngừng, luôn khiến người ta phải bất ngờ. Đôi khi, các huấn luyện viên được xem như những người hùng cứu vớt đội bóng khỏi khủng hoảng, nhưng cũng không ít lần, họ lại trở thành nạn nhân của chính sự thay đổi chóng vánh đó.

Mới chỉ tám tháng trước, Thiago Motta đến với Juventus như một "vị cứu tinh", mang theo hy vọng và khát khao thay đổi diện mạo của đội bóng thành Turin. Nhưng giờ đây, sau những thất bại liên tiếp và sự xuống dốc không phanh của đội bóng, Motta phải rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên, nhường chỗ cho Igor Tudor.

Khi Motta chính thức ký hợp đồng với Juventus vào mùa hè năm ngoái, không ít người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng vào một cuộc cách mạng tại sân Allianz. Trước khi đến Turin, Motta để lại dấu ấn mạnh mẽ với Bologna, nơi ông giúp đội bóng này giành được tấm vé tham dự Champions League trong một mùa giải mà họ gần như không còn hy vọng gì.

Với lối chơi tấn công quyết liệt và bản lĩnh chiến đấu, Motta làm nên một kỳ tích, đưa Bologna từ nhóm cầm đèn đỏ lên tận top 4 Serie A. Chính những thành công đó thuyết phục Juventus đưa ông về thay thế Massimiliano Allegri, huấn luyện viên kỳ cựu vốn đang đối mặt với áp lực lớn tại đội bóng này.

Khởi đầu của Motta tại Juventus không hề tồi. Đội bóng thành Turin duy trì được thành tích ấn tượng tại Serie A cho đến tháng 1 và chỉ thua ba trận đấu. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, ít bị thủng lưới là một điểm mạnh đáng chú ý của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Motta. Tuy nhiên, càng vào sâu trong mùa giải, đội bóng càng bộc lộ nhiều điểm yếu chết người, và những vấn đề bắt đầu phát sinh.

Những trận thua liên tiếp trước Napoli và Benfica mở ra một cánh cửa không thể nào đóng lại. Sau đó, Juventus bị loại khỏi Champions League bởi PSV Eindhoven, một cú sốc không thể ngờ tới đối với một đội bóng có bề dày lịch sử như Juventus.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cúp Quốc gia cũng trở thành nỗi thất vọng lớn khi đội bóng bị Empoli đánh bại, và ngay sau đó, Juventus phải hứng chịu những thất bại tồi tệ tại Serie A.

Trận thua 0-4 trước Atalanta là một trong những trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp của Motta. Đội bóng bộc lộ rõ ràng những yếu điểm trong khâu phòng ngự, đặc biệt là việc thiếu sự sắc bén trong tấn công. Cùng với đó, trận thua 0-3 trước Fiorentina càng đẩy Juventus vào khủng hoảng, khiến niềm tin vào Motta nhanh chóng suy giảm.

Tất cả yếu tố này đã tạo ra một cơn bão chỉ trích mạnh mẽ từ phía người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá, và cuối cùng, ban lãnh đạo Juventus quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên này.

Theo những thông tin từ tờ Gazzetta dello Sport, quyết định sa thải Thiago Motta được đưa ra sau một cuộc họp đột ngột giữa Cristiano Giuntoli, Giám đốc Kỹ thuật của Juventus, và Maurizio Scanavino, Giám đốc Điều hành của câu lạc bộ. Trong cuộc họp này, Giuntoli chỉ trích Motta vì lối chơi quá thận trọng và thiếu sự sáng tạo trong chiến thuật. Mặc dù Motta cống hiến hết mình cho đội bóng, sự thiếu hiệu quả trong lối chơi khiến mọi thứ trở nên bất khả thi.

Cuộc đối đầu giữa các bên trở nên căng thẳng, và Giuntoli đã thẳng thắn nói với Motta: "Tôi xấu hổ vì đã chọn anh".

Đây là một khoảnh khắc đau lòng đối với một huấn luyện viên đã đặt rất nhiều hy vọng vào việc tạo dựng lại hình ảnh của Juventus. Nhưng bóng đá, như chúng ta đã biết, là một trò chơi không khoan nhượng.

Để ra đi, Motta và đội ngũ của ông sẽ nhận một khoản bồi thường khổng lồ, lên tới 20 triệu euro, vì hợp đồng của ông kéo dài đến năm 2027. Một cái giá đắt cho một cuộc phiêu lưu chóng vánh và đầy tiếc nuối.

Ngay sau khi Motta rời đi, Juventus nhanh chóng tìm kiếm người thay thế. Igor Tudor, một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm và từng có thời gian gắn bó với đội bóng, được chỉ định làm người dẫn dắt đội bóng. Tudor sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ rất khó khăn, khi Juventus cần phải vực dậy tinh thần và lối chơi để trở lại cạnh tranh ở cả Serie A và các đấu trường châu Âu.

Mặc dù Motta không thành công tại Juventus, không thể phủ nhận rằng ông là huấn luyện viên có tiềm năng. Những gì nhà cầm quân này làm được với Bologna chứng minh tài năng chiến thuật và khả năng xoay chuyển cục diện. Hy vọng rằng trong tương lai, Motta sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, và có thể một ngày nào đó, ông sẽ có cơ hội để khẳng định mình ở một đội bóng lớn khác.

Quá trình cầm quân ngắn ngủi của Motta tại Juventus là một ví dụ điển hình về sự thay đổi chóng vánh trong bóng đá hiện đại. Mặc dù những thất bại khiến ông phải ra đi, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân đã cống hiến hết mình cho đội bóng.

Juventus giờ đây phải đối mặt với một chặng đường dài phía trước, và sẽ là thử thách lớn đối với Igor Tudor trong việc khôi phục lại hình ảnh và sự thành công của "Bà đầm già" tại đấu trường quốc nội và châu Âu.

