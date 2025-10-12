Giọng ca "Vũ trụ có anh" xin lỗi khán giả sau khi gặp sự cố âm thanh trong concert tối 11/10. Cô cho biết đây là tình huống lần đầu gặp phải trong 12 năm làm nghề.

Trong kênh chat riêng, Phương Mỹ Chi mới đây lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, sau sự cố âm thanh trong tiết mục biểu diễn tại concert Em xinh "say hi" tối 11/10. Nữ ca sĩ cho biết cô thấy tiếc nuối khi chuẩn bị kỹ càng nhưng lại xảy ra trục trặc bất ngờ. Đây cũng là tình huống đầu tiên cô gặp phải suốt hơn 10 năm làm nghề nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.

"Chi còn bứt rứt tới giờ, đã chuẩn bị bao nhiêu để diễn cho khán giả thủ đô xem mà tiết mục solo lại trục trặc. Xin lỗi khán giả nhiều. Lúc đó tai mình vẫn nghe nhạc và đang live, không hề biết bên ngoài nhạc đã tắt, vô tình làm khán giả hơi tụt cảm xúc", Phương Mỹ Chi cho biết.

Phương Mỹ Chi xin lỗi khán giả sau sự cố âm thanh trong tiết mục solo tại concert tối 11/10. Ảnh: FBNV.

Cô giải thích thêm: "Sau khi nhạc ở ngoài tắt thì ngay lúc đó in-ear của mình cũng tắt tiếng hoàn toàn. Mình diễn bằng bản năng của một ca sĩ và nghe bằng loa ngoài hiện trường, nên hát bị chậm, chệch nhịp. 12 năm đi hát chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra. Hôm nay thật hy hữu và Chi thật sự rất áy náy với các khán giả tại Mỹ Đình".

Không riêng tiết mục solo của Phương Mỹ Chi, concert Em xinh "say hi" tối 11/10 đang vướng tranh cãi vì để xảy ra nhiều sự cố. Nhiều tiết mục bị trục trặc âm thanh, đôi khi lại bị lấn át bởi nhạc nền khiến vocal của nghệ sĩ gần như chìm nghỉm.

Đặc biệt, dân mạng tranh cãi gay gắt vì sự cố pháo hoa bắn thẳng về phía khu vực khán đài. Một số clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người xem la hét, hoảng sợ bỏ chạy khi bị pháo hoa bắn trúng.

Trong sáng 12/10, phía BTC concert đã lên tiếng xin lỗi khán giả. "BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn", phía BTC chia sẻ.