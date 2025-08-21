Phương Mỹ Chi đính chính

Mới đây, ở phần trò chuyện với fan, Phương Mỹ Chi bày tỏ sự bức xúc khi bị gán ghép phát ngôn sai sự thật.
Cụ thể, Phương Mỹ Chi cho biết một số trang mạng đã gán cho cô câu nói: “Em biết em không được xinh nên em không dám trèo cao đâu”. Theo nữ ca sĩ, việc bị gán phát ngôn sai sự thật không chỉ khiến cô buồn mà còn để lại nhiều suy ngẫm.
|
Phương Mỹ Chi là cái tên nổi bật tại Em xinh "say hi" Ảnh: @phuongmychi.
"Thứ nhất là Chi chưa từng nói như vậy, đây là thông tin gán ghép sai sự thật về phát ngôn của nghệ sĩ. Nhưng nội dung họ 'gán ghép' khiến Chi phải suy ngẫm. Đó là sự phân biệt, dán nhãn của đẹp và xấu đối với phái nữ. Tại sao lại nghĩ mình xấu, và vì điều đó mà không dám nghĩ đến một kết quả tươi đẹp cho bản thân", cô nói.
Ngoài ra, Phương Mỹ Chi còn cho biết câu nói trên là cách nhìn thiển cận. Những thông điệp như vậy, nếu được đưa ra trong bối cảnh gắn với tên tuổi nghệ sĩ, rất dễ tác động tiêu cực, khiến giới trẻ hình thành tâm lý tự ti. Việc lấy sự tự ti làm thước đo giá trị bản thân không phải là điều cô muốn đem đến cho khán giả của mình.
Phương Mỹ Chi từng được biết đến từ Giọng hát Việt nhí 2013 khi dừng chân ở vị trí á quân. Năm 2025, nữ ca sĩ lọt vào top 3 tại Sing! Asia 2025 và hiện tại đang tiếp tục hành trình tại chung kết của Em xinh "say hi". Nữ ca sĩ được dự đoán là một trong những cái tên có khả năng giành ngôi quán quân tại Em xinh "say hi".
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết: "Bản thân tôi không sợ chuyện không giành chiến thắng, mà sợ nhất là mình không đủ tốt, không đủ cống hiến, không làm hết khả năng của mình. Tôi nghĩ thắng thua là chuyện của một khoảnh khắc, còn những gì mình thu hoạch được trên hành trình mới là điều ở lại lâu nhất”.
