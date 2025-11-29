Phường An Khánh cưỡng chế sân pickleball gần 800 m2 xây không phép

UBND phường An Khánh cưỡng chế phá dỡ sân cầu lông, pickleball Thủ Thiêm BPC quy mô 772 m2 xây dựng vi phạm, đồng thời khẳng định quyết tâm siết chặt trật tự xây dựng.

Sân pickleball Thủ Thiêm BPC. Ảnh: S.T.

Ngày 28/11, UBND phường An Khánh (TP.HCM) cho biết đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ cụm sân cầu lông và pickleball Thủ Thiêm BPC rộng 772 m2 xây dựng vi phạm. Công trình được dựng kiên cố bằng vách tôn, kính, mái tôn, cột sắt và nền epoxy.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện công trình nằm trên một phần thửa đất số 539, tờ bản đồ số 6. Chủ tịch UBND phường An Khánh đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời triển khai kế hoạch 171/2025 để tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.

Một lãnh đạo UBND phường An Khánh cho biết sau khi thành lập chính quyền hai cấp, địa phương xác định việc giữ gìn trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm và sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả quản lý đất đai.

Không chỉ phường An Khánh, trước đó, UBND phường Bình Trưng cũng đã xử phạt và ra quyết định cưỡng chế đối với 5 khu đất tự ý xây dựng sân thể thao với tổng diện tích hơn 16.500 m2. Phần lớn chủ sử dụng đất đã tự nguyện tháo dỡ ngay sau khi nhận quyết định.

Song song với việc xử lý vi phạm, phường Bình Trưng cũng đang là phường đầu tiên ở TP.HCM cho phép xây dựng tạm các sân thể thao như bóng đá, tennis, pickleball... trên các khu đất dự án bỏ hoang.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, HĐND lâm thời phường Bình Trưng đã thông qua đề án "Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường Bình Trưng".

Theo đề án, phường Bình Trưng là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố. Số liệu rà soát cho thấy phường có 79 khu đất với tổng diện tích hơn 715 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, trong đó 62 dự án đã được giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã dẫn đến thực trạng đáng báo động khi có đến 58 khu đất đang bị bỏ trống, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Tổng diện tích các khu đất này khoảng 170 ha, gây lãng phí nguồn lực, phát sinh tình trạng đổ rác thải, lấn chiếm, tụ điểm tệ nạn và bãi xe trái phép.

Trong khi đó, người dân lại thiếu thiết chế văn hóa, thể thao và sân chơi cộng đồng. Nhiều cá nhân, tổ chức muốn xin xây dựng tạm để kinh doanh thể thao, dịch vụ nhưng chưa có cơ chế giải quyết.

Đề án được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, hạn chế vi phạm xây dựng, giảm lãng phí đất, đồng thời tăng nguồn thu và cải thiện cảnh quan, trật tự đô thị. Theo đó, công trình tạm được phép tồn tại từ 1 đến 24 tháng, phục vụ các hoạt động thể thao như sân bóng, quần vợt, pickleball, golf, gym... và không được dùng làm nơi ở hay mục đích khác.

Từ tháng 12, phường sẽ tiếp nhận đăng ký; chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất hợp pháp, ngành nghề phù hợp và cam kết tháo dỡ khi có yêu cầu hoặc khi vi phạm.