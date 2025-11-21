Một phường ở TP.HCM cho xây sân pickleball, tennis trên đất bỏ hoang

Phường Bình Trưng cho phép xây dựng tạm các sân thể thao như bóng đá, tennis, pickleball... trên các khu đất dự án bỏ hoang nhằm khai thác hiệu quả và phục vụ nhu cầu cộng đồng.

UBND phường Bình Trưng cho biết trên địa bàn có nhiều khu đất dự án bỏ hoang gây lãng phí, trong khi người dân thiếu không gian thể dục thể thao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại kỳ họp thứ 4 (họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, HĐND lâm thời phường Bình Trưng đã thông qua đề án "Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường Bình Trưng".

Theo đề án, phường Bình Trưng là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố. Số liệu rà soát cho thấy phường có 79 khu đất với tổng diện tích hơn 715 ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, trong đó 62 dự án đã được giao đất hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã dẫn đến thực trạng đáng báo động khi có đến 58 khu đất đang bị bỏ trống, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Tổng diện tích các khu đất này khoảng 170 ha, chiếm gần 24% tổng diện tích đất đã quy hoạch dự án của phường.

UBND phường Bình Trưng cho rằng 170 ha đất bị bỏ hoang là sự lãng phí tài nguyên quốc gia, bởi nguồn lực này không được đưa vào khai thác, không tạo ra giá trị kinh tế, không đóng góp ngân sách; đồng thời gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, khi nhiều khu đất trống trở thành nơi đổ trộm rác thải, xà bần, chất thải công nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Cơ quan quản lý cũng ghi nhận tình trạng lấn chiếm, tái chiếm đất đã bồi thường hoặc các khu đất bị biến thành điểm tụ tập tệ nạn, bến bãi đậu xe trái phép, gây phức tạp về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Trong khi đó, người dân trên địa bàn lại thiếu trầm trọng các thiết chế văn hóa, thể thao và sân chơi cộng đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng và xin phép xây dựng tạm tại các khu đất chưa đầu tư xây dựng theo quy hoạch để kinh doanh tạm thời, như sân tập thể thao, dịch vụ ăn uống... nhưng đến nay vẫn chưa có cơ chế quản lý hay hành lang pháp lý rõ ràng để phường giải quyết các đề xuất này.

HĐND phường Bình Trưng thống nhất với đề án cho phép chủ đầu tư xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn. Ảnh: Phường Bình Trưng.

Trước thực trạng đó, đề án được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tránh tình trạng xây dựng không phép, hạn chế lãng phí đất đai, đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đề án cũng hướng đến việc giảm thiểu các vấn đề về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời tạo thêm không gian luyện tập thể dục thể thao cho người dân.

Theo đề án, chủ đầu tư là các tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp, có địa chỉ kinh doanh tại phường và có ngành nghề đăng ký phù hợp với yêu cầu của đề án như sân bóng đá, bóng rổ, quần vợt, cầu lông, pickleball, sân tập golf, bóng bàn, gym... với quy mô phù hợp diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng.

Công trình tạm được xác định là công trình phục vụ hoạt động thể dục thể thao, có thời hạn tồn tại từ 1 đến 24 tháng kể từ ngày được chấp thuận địa điểm và quy mô xây dựng. Phường nghiêm cấm việc sử dụng công trình tạm làm nơi cư trú hoặc dùng cho mục đích khác.

Từ tháng 12, UBND phường Bình Trưng sẽ tổ chức cho các cá nhân, tổ chức đăng ký xây dựng công trình tạm. Khi đầu tư, chủ đầu tư phải cam kết tháo dỡ công trình nếu xảy ra vi phạm hoặc khi có yêu cầu của địa phương...