Trước Hà Nội, các khu đô thị thể thao trên thế giới hình thành ra sao?

Nhiều quốc gia trên thế giới đã lựa chọn mô hình tích hợp giữa khu dân cư, đô thị cùng với các tổ hợp thể thao mang tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo nên những khu đô thị đa năng và hiện đại.

Hà Nội đang nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic rộng khoảng 16.081 ha, được kỳ vọng trở thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch và sinh thái ở phía nam Hà Nội, với khu liên hợp thể thao và các "làng Olympic" đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, đủ điều kiện tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Thế vận hội Olympic.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, đáp ứng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía nam của Thủ đô.

Trong khi đó, ở TP.HCM, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới. Nơi đây được quy hoạch hiện đại, mang tầm vóc quốc tế, có đầy đủ các môn thể thao. Dự kiến 5 năm sau, TP.HCM sẽ có khu liên hợp đủ để tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, khu vực.

Trong khu vực này có dự án khu đô thị thể thao phức hợp Saigon Sports City được khởi công từ cuối năm 2019 nhưng đã "đắp chiếu" nhiều năm, do chủ đầu tư muốn kinh doanh nhà ở thay vì chỉ triển khai khu thương mại dịch vụ nhưng chưa được chấp thuận.

Đứng trước những dự án quy mô lớn đáng kỳ vọng này, câu hỏi đặt ra là Hà Nội và TP.HCM nên quy hoạch và phát triển thế nào cho hiệu quả nhất. Thực tế, trên thế giới không thiếu những khu đô thị thể thao tầm cỡ đang dần mở rộng thành các khu dân cư có tiện ích đồng bộ, đem lại tác động tích cực cho kinh tế - xã hội.

Khu đô thị Olympic Sydney lên kế hoạch tăng gấp 5 lần lượng dân cư

Thế vận hội Olympic Sydney 2000 là một trong những "kỳ Thế vận hội tuyệt vời nhất" và được xem là những khoảnh khắc đáng tự hào trong lịch sử Australia.

Trước đó, từ năm 1995, công tác quy hoạch, phát triển đô thị và quản lý khu vực cùng các cơ sở phục vụ Thế vận hội đã được giao cho Cơ quan Điều phối Olympic.

Công viên Olympic Sydney (Sydney Olympic Park) được xây dựng ở Vịnh Homebush, phía tây thành phố, vốn từng là vùng đất công nghiệp bị bỏ hoang. Đây là một trong những dự án tái thiết đô thị lớn nhất và có ý nghĩa văn hóa sâu sắc nhất tại Australia.

Sau giai đoạn tổ chức Thế vận hội Olympic 2000, vào ngày 1/7/2001, Cơ quan Quản lý Công viên Olympic Sydney (Sydney Olympic Park Authority - SOPA) được thành lập để quản lý các tài sản công của công viên, bao gồm không gian mở, địa điểm tổ chức sự kiện, công viên và các khu phát triển.

Theo SOPA, việc xây dựng công viên trở thành một hình mẫu quốc tế về tái thiết và phát triển đô thị bền vững - với hệ thống cơ sở hạ tầng sự kiện và mảng xanh nổi bật, thu hút cư dân, người lao động, doanh nghiệp và du khách - là tầm nhìn quan trọng của chính quyền nơi đây.

Ngày nay, khu đô thị thể thao Olympic Sydney có khoảng 5.250 cư dân. Và để đối phó với "khủng hoảng" nhà ở, một bản quy hoạch tổng thể mới cho khu vực mới đây đã được công bố để lấy ý kiến rộng rãi, nhằm từng bước chuyển đổi nơi này thành một cộng đồng đô thị sôi động, trong khi vẫn duy trì vị thế lịch sử của một trung tâm thể thao và sự kiện hàng đầu.

Bản quy hoạch mới nhằm tăng mật độ dân số tại khu đô thị Olympic Sydney. Ảnh: Sydney Olympic Park.

Cụ thể, chính quyền đã đề xuất kế hoạch phát triển nơi đây thành một khu đô thị đa chức năng thực thụ, với gần 1,2 triệu m2 dành cho thương mại, bán lẻ, sự kiện, du lịch, thể thao, nghệ thuật và công nghiệp.

Không gian này sẽ được xây dựng thêm các hệ thống khách sạn, cơ sở giáo dục, y tế, cũng như chỗ ở cho sinh viên và không gian công cộng.

Với mục đích tạo thêm nhà ở tại những vị trí thuận tiện về giao thông, tiện ích và việc làm, khu vực sẽ tận dụng các khoản đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng giao thông công cộng như hệ thống metro Sydney West và tuyến đường sắt nhẹ Parramatta giai đoạn 2.

Trong 20-30 năm tới, khu đô thị Olympic Sydney dự kiến tiếp tục mở rộng thêm nhà ở và việc làm, mục tiêu đáp ứng nhu cầu cho gần 25.000 cư dân.

Hiện, chính quyền bang New South Wales đã xây dựng tầm nhìn chi tiết cho khu vực, gồm 4 sân thể thao mới, 10 sân chơi, các khu việc làm chuyên biệt và các vùng đa dạng sinh học.

Những căn hộ, biệt thự hạng sang trong khu đô thị thể thao ở UAE

Trong khi đó, năm 2003, Aspire Zone - còn được gọi là khu đô thị thể thao Doha (Doha Sports City), thuộc sở hữu của Aspire Zone Foundation - được xây dựng để trở thành khu phức hợp thể thao rộng 250 ha, nằm tại quận Al Waab, Doha (Qatar).

Khu đô thị thể thao Aspire Zone sở hữu đầy đủ các tiện ích hiện đại cho cư dân. Ảnh: Qatar News.

Khu đô thị hiện đại được trang bị sân vận động thể thao, học viện đào tạo, bệnh viện y học thể thao, trung tâm nghiên cứu cỏ nhân tạo, cùng các khách sạn, nhà hàng và khu giải trí 5 sao. Bên cạnh đó là công viên với không gian xanh rộng lớn, trải dài trên 88.000 m2, với các đường chạy bộ, khu vui chơi trẻ em, hồ nước lớn...

Nơi đây cũng có các trung tâm thương mại như Villaggio Mall và Hyatt Plaza Mall để phục vụ nhu cầu giải trí, ăn uống và mua sắm cho cư dân và khách du lịch.

"Cuộc đua" xây dựng các khu đô thị thể thao đa năng càng "nóng" hơn khi vào tháng 7/2004, Ngân hàng Hồi giáo Bahrain và Dubai Sports City đã công bố liên doanh xây dựng một khu đô thị thể thao trị giá 500 triệu USD tại Abu Dhabi.

Đây là một trong 45 dự án lớn thuộc Dubailand trị giá 5 tỷ USD , được mô tả là phiên bản Disneyland của Trung Đông.

Khu đô thị thể thao Dubai (Dubai Sports City) bao phủ 4,6 triệu m2 sa mạc và gồm nhiều hạng mục sân thể thao quy mô lớn. Ảnh: Dubai Sports City.

Ngân hàng HSBC đảm bảo toàn bộ khoản tài trợ, trong khi công ty phát triển bất động sản East West Partners của Mỹ nhận nhiệm vụ phát triển cộng đồng dân cư.

Khu đô thị thể thao Dubai (Dubai Sports City) bao phủ 4,6 triệu m2 sa mạc và gồm một sân vận động đa năng 25.000 chỗ ngồi, sân cricket 25.000 chỗ, sân hockey 10.000 chỗ và một địa điểm tổ chức đa năng 8.000 chỗ. Dự án "khủng" này đã đã mất 4 năm để hoàn thành các hạng mục.

Đối với cư dân, khu đô thị được chia thành hai khu vực nhà ở chính là Victory Heights và Canal Residence West, quy tụ những căn hộ và biệt thự hạng sang gần kề các tiện ích đa dạng.

Khu Victory Heights và Canal Residence West sở hữu nhiều căn hộ, biệt thự hạng sang. Ảnh: Allsopp, Propsearch.

Được phát triển xung quanh sân golf 18 hố thiết kế bởi tuyển thủ golf hàng đầu Ernie Els phối hợp cùng Nicklaus Design, Victory Heights bao gồm gần 1.000 biệt thự, nhà phố, đảm bảo an ninh cao, được kết nối cùng các tiện ích như công viên, khu vui chơi và đường chạy xe đạp. Đây cũng là một trong những khu vực đầu tư được xem là hấp dẫn nhất tại khu đô thị.

Trong khi đó, khu Canal Residence West gồm 5 tòa tháp, bắt đầu được xây dựng từ năm 2009 và hoàn thành vào năm 2020. Đặc biệt, khu dân cư này nằm dọc theo kênh đào và lối đi dạo của khu đô thị thể thao Dubai, liền kề nhiều tiện ích như trường học, nhà hàng và siêu thị.

Vào năm 2019, CLB golf cao cấp The Els Club Dubai đã mở thêm bể bơi chuẩn resort, quầy bar sang trọng, nhà hàng mới và khu vui chơi cho trẻ em nằm ngay trung tâm khu đô thị thể thao Dubai.