3 việc cần làm trước khi muốn mang thai

Muốn có một thai kỳ khỏe mạnh, phụ nữ nên chuẩn bị từ trước khi thụ thai. Khám sức khỏe, bổ sung axit folic và điều chỉnh lối sống là 3 việc không nên bỏ qua.

Việc chuẩn bị trước khi mang thai không chỉ giúp tăng khả năng thụ thai mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và em bé. Phụ nữ nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe trước khi có con thay vì chỉ chú ý sau khi đã mang thai. Dưới đây là 3 việc quan trọng nên thực hiện trước khi lên kế hoạch có em bé.

Khám sức khỏe tiền mang thai

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), khám sức khỏe trước khi mang thai là bước đầu tiên được nhiều tổ chức y tế trên thế giới khuyến cáo. Thông qua buổi khám, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể, khai thác tiền sử bệnh của bản thân và gia đình, tiền sử mang thai (nếu có), đồng thời xem xét các loại thuốc đang sử dụng để đảm bảo chúng an toàn khi chuẩn bị mang thai.

Ngoài việc kiểm tra cân nặng, huyết áp và các chỉ số sức khỏe cơ bản, bác sĩ có thể chỉ định thêm một số xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các bệnh lý như thiếu máu, đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hoặc các bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến thai kỳ. Nếu mắc bệnh mạn tính, việc kiểm soát tốt bệnh trước khi thụ thai sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai nhi.

Các chuyên gia cũng khuyến khích người chồng tham gia khám sức khỏe tiền sinh sản. Việc kiểm tra chất lượng tinh trùng, sàng lọc bệnh lý, đánh giá tiền sử gia đình và tư vấn lối sống giúp phát hiện sớm những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và sức khỏe của em bé.

Cả vợ và chồng đều nên đi khám sức khỏe tiền sinh sản để chuẩn bị tốt trước khi mang thai. Ảnh: Shutterstock.

Bổ sung axit folic từ trước khi thụ thai

Một trong những việc quan trọng nhất trước khi mang thai là bổ sung axit folic. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phụ nữ nên bổ sung 400 mcg axit folic mỗi ngày, bắt đầu ít nhất một tháng trước khi mang thai và tiếp tục trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Axit folic đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành ống thần kinh của thai nhi, giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh nghiêm trọng như nứt đốt sống hay vô sọ. Với những phụ nữ có nguy cơ cao, chẳng hạn từng sinh con mắc dị tật ống thần kinh, bác sĩ có thể chỉ định liều bổ sung cao hơn.

Điều chỉnh lối sống

Một lối sống lành mạnh trước khi mang thai sẽ tạo nền tảng tốt cho sự phát triển của thai nhi. Phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và xây dựng chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein.

CDC Mỹ cũng khuyến cáo cần ngừng hút thuốc lá, tránh uống rượu bia và hạn chế tiếp xúc với các hóa chất độc hại vì những yếu tố này có thể làm giảm khả năng sinh sản cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé ngay từ những tuần đầu thai kỳ.

Việc kiểm tra và cập nhật các mũi tiêm phòng cũng rất cần thiết. Nếu chưa có miễn dịch, phụ nữ nên tiêm các vaccine như rubella, thủy đậu hoặc cúm theo hướng dẫn của bác sĩ trước khi mang thai.

Việc thay đổi lối sống sẽ hiệu quả hơn nếu cả hai vợ chồng cùng thực hiện. Người chồng nên bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Những thói quen này không chỉ cải thiện chất lượng tinh trùng mà còn tạo môi trường sống lành mạnh, giúp người vợ dễ duy trì các thói quen tốt trong giai đoạn chuẩn bị mang thai.