Mỗi giai đoạn thai kỳ đều đánh dấu sự thay đổi lớn của thai nhi, từ hình thành cơ quan đến phát triển giác quan và chuẩn bị chào đời.

Từ một phôi thai chỉ vài milimet, em bé sẽ trải qua hàng loạt thay đổi kỳ diệu trong suốt 40 tuần mang thai. Mỗi giai đoạn đều đánh dấu sự hoàn thiện của các cơ quan, giác quan và khả năng vận động. Hiểu rõ những cột mốc phát triển quan trọng của thai nhi sẽ giúp mẹ bầu theo dõi thai kỳ tốt hơn và chủ động chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Mỗi giai đoạn của thai kỳ có nhiều thay đổi khác nhau mà mẹ bầu cần lưu ý. Ảnh: Vectezzy.

Tuần 8

Khuôn mặt và các cơ quan bắt đầu hình thành rõ rệt

Theo Mayo Clinic, đến khoảng tuần thứ 8 của thai kỳ, thai nhi đã dài khoảng 1,5-2 cm. Đây là giai đoạn các cơ quan quan trọng như tim, não, gan và thận đang phát triển mạnh mẽ.

Khuôn mặt của bé dần hiện rõ với mắt, mũi, tai và miệng bắt đầu định hình. Tay, chân tuy còn rất nhỏ nhưng đã xuất hiện đầy đủ các phần cơ bản. Tim thai lúc này cũng đập đều và có thể được ghi nhận qua siêu âm.

Tuần 12-13

Hầu hết cơ quan đã hoàn thiện, có thể xác định giới tính

Khi bước sang tam cá nguyệt thứ hai, thai nhi dài khoảng 5-6 cm. Phần lớn các cơ quan trong cơ thể đã được hình thành, dù vẫn tiếp tục phát triển để hoàn thiện chức năng.

Đây cũng là thời điểm các ngón tay, ngón chân, móng tay và tai ngoài phát triển rõ ràng hơn. Bé có thể thực hiện những cử động nhỏ như co duỗi tay chân, mút ngón tay hoặc nuốt nước ối.

Khoảng tuần 12-13, cơ quan sinh dục ngoài đã phát triển tương đối hoàn chỉnh nên trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể xác định giới tính thai nhi thông qua siêu âm nếu tư thế của bé thuận lợi.

Tuần 20-23

Mẹ bắt đầu cảm nhận rõ những cú đạp đầu tiên

Theo Boldsky, ở tuần thứ 20, thai nhi phát triển nhanh cả về chiều dài và cân nặng. Lúc này, bé dài khoảng 25 cm tính từ đầu đến gót chân và nặng khoảng 300 gram.

Đây là một trong những cột mốc khiến nhiều mẹ bầu mong chờ nhất vì có thể cảm nhận rõ những cú đạp, xoay người hay cử động đầu tiên của con. Những chuyển động này cho thấy hệ cơ, xương và thần kinh của thai nhi đang phát triển tốt.

Ngoài ra, lông mày, lông mi và móng tay cũng dần hoàn thiện, giúp khuôn mặt của bé trở nên rõ nét hơn.

Tuần 24-28

Giác quan phát triển mạnh, bé có thể nghe và phản ứng với âm thanh

Từ tuần 24 trở đi, thính giác của thai nhi phát triển đáng kể. Bé có thể nghe thấy giọng nói của mẹ, tiếng nhạc hoặc những âm thanh từ môi trường bên ngoài và phản ứng bằng cách cử động nhiều hơn.

Đây cũng là giai đoạn não bộ phát triển nhanh, các kết nối thần kinh liên tục được hình thành. Đồng thời, phổi bắt đầu sản xuất chất hoạt diện - yếu tố quan trọng giúp bé có thể tự thở sau khi chào đời.

Thai nhi cũng hình thành chu kỳ ngủ - thức và có thể mở, nhắm mắt để phản ứng với ánh sáng chiếu qua thành bụng mẹ.

Tuần 32

Thai nhi tăng cân nhanh và chuẩn bị cho ngày chào đời

Đến tuần thứ 32, phần lớn các cơ quan của thai nhi đã hoạt động tương đối hoàn chỉnh. Bé thường quay đầu xuống dưới để chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

Lớp mỡ dưới da được tích lũy nhanh giúp cơ thể tròn trịa hơn, đồng thời hỗ trợ điều hòa thân nhiệt sau khi sinh. Những cú đạp của bé lúc này thường mạnh và rõ hơn do cơ bắp phát triển tốt.

Mẹ bầu có thể cảm nhận rõ các chuyển động như bé xoay người, duỗi chân hoặc nấc cụt trong bụng. Chiều dài của bé trong thời gian này là 44-55 cm từ đầu đến chân.

Tuần 37-40

Thai nhi đủ tháng và sẵn sàng chào đời

Từ tuần 37, thai nhi được xem là đủ tháng. Phổi gần như đã hoàn thiện, não vẫn tiếp tục phát triển cho đến những tuần cuối của thai kỳ.

Ở tuần 40, bé thường nặng khoảng 3-3,5 kg và dài khoảng 50 cm, mặc dù cân nặng có thể dao động tùy từng trường hợp. Hầu hết cơ quan đều đã sẵn sàng hoạt động độc lập ngoài cơ thể mẹ. Đây cũng là thời điểm đầu thai nhi thường lọt xuống khung chậu, chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ và sinh nở.