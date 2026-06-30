Thời điểm thích hợp để thử thai

Không ít chị em nóng lòng thử thai ngay khi trễ kinh, nhưng chuyên gia cảnh báo thử quá sớm có thể cho kết quả âm tính giả dù thực sự đã mang thai.

Nên dùng nước tiểu buổi sáng sớm vì đây là thời điểm nồng độ hCG cao nhất trong ngày. Ảnh: Magnific.

Không ít chị em nóng lòng thử thai ngay khi trễ kinh, nhưng việc thử quá sớm có thể cho kết quả âm tính giả dù thực sự đã mang thai.

Khi một cặp vợ chồng đang mong con, khoảng thời gian chờ đợi đến ngày trễ kinh có thể rất dài và đầy cảm xúc. Việc háo hức muốn thử thai ngay lập tức là điều hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thời điểm thử quan trọng hơn sự vội vàng nếu muốn có kết quả chính xác.

Chia sẻ trên trang The Healthsite, bác sĩ Archana Dhawan Bajaj, bác sĩ phụ khoa và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Nurture IVF Clinic (Ấn Độ) cho biết kết quả thử thai ngay sau khi trễ kinh thường không đáng tin cậy. Nguyên nhân là hormone thai kỳ hCG (human chorionic gonadotropin) vẫn còn rất thấp trong những ngày đầu. Khi nồng độ hormone chưa đạt ngưỡng, que thử có thể cho kết quả âm tính, ngay cả khi người phụ nữ thực sự đang mang thai.

Khi nào nên thử thai?

Theo bác sĩ Archana, bạn nên đợi tối thiểu 6-7 ngày sau khi trễ kinh rồi mới thử thai. Lúc này, phôi thai đã làm tổ ổn định, lượng hCG trong cơ thể tăng lên đủ cao để các phản ứng trên que thử nước tiểu phát hiện được, giúp tăng đáng kể độ chính xác.

Nếu bạn từng quan hệ không an toàn và bị trễ kinh, sự kiên nhẫn là điều cần thiết. Không nên thử thai quá sớm vì điều này có thể gây hoang mang, căng thẳng và thất vọng không cần thiết.

Kết quả âm tính giả rất phổ biến khi thử thai trong vòng 1-2 ngày sau khi trễ kinh. Điều này không có nghĩa là bạn không mang thai, mà chỉ đơn giản là cơ thể chưa sản sinh đủ lượng hCG để que thử nhận biết được. Đây là lý do bác sĩ khuyên nên chờ thêm vài ngày, để cơ thể có thời gian tích lũy nồng độ hormone, giúp kết quả thử thai đáng tin cậy hơn.

Khi thử thai tại nhà bằng que thử, bạn nên lưu ý một vài điểm đơn giản sau: dùng nước tiểu buổi sáng sớm vì đây là thời điểm nồng độ hCG cao nhất trong ngày; làm theo đúng hướng dẫn in trên que thử; và tránh uống quá nhiều nước trước khi thử vì có thể làm loãng nồng độ hormone, ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả.

Nếu kết quả thử thai dương tính, hãy đến gặp bác sĩ. Bác sĩ có thể tiến hành thử lại để xác nhận, đồng thời tư vấn về quá trình chăm sóc thai kỳ tiếp theo, bao gồm việc chỉ định bổ sung các dưỡng chất cần thiết như sắt, axit folic, canxi, cùng lịch khám thai định kỳ.

Các dấu hiệu mang thai sớm cần lưu ý

Bên cạnh tình trạng trễ kinh, cơ thể phụ nữ khi mang thai những tuần đầu sẽ có những thay đổi nội tiết tố rõ rệt. Chị em có thể chú ý một số triệu chứng sớm đi kèm như mệt mỏi, suy nhược cơ thể không rõ nguyên nhân, đi tiểu nhiều lần trong ngày, có cảm giác căng tức hoặc nặng ở vùng ngực, đôi khi xuất hiện cảm giác buồn nôn hoặc nôn nhẹ.

Nếu kết quả thử thai tại nhà hiển thị hai vạch (dương tính), bước tiếp theo là nên đến gặp bác sĩ sản khoa. Tại đây, các bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu để xác định chính xác tuổi thai, đồng thời tư vấn lộ trình chăm sóc thai kỳ phù hợp, bao gồm việc bổ sung các dưỡng chất thiết yếu như axit folic, sắt, canxi và lên lịch khám thai định kỳ.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho tư vấn y khoa chuyên môn. Bạn đọc nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được hướng dẫn cụ thể.