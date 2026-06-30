6 lưu ý khi ăn dứa bạn nhất định phải biết để tránh mang họa vào thân

Không chỉ giải nhiệt, dứa còn là "kho báu" dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn dứa sai cách, loại quả này có thể gây ra những rắc rối không nhỏ.

Vậy, cụ thể là những lưu ý gì và ăn thế nào để hấp thụ trọn vẹn dinh dưỡng của dứa một cách an toàn nhất.

Không ăn dứa khi bụng đang đói cồn cào

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là bạn không nên ăn dứa khi chưa ăn gì vào buổi sáng hoặc khi bụng đang trống rỗng. Lượng axit hữu cơ dồi dào kết hợp cùng enzyme bromelain mạnh mẽ trong dứa sẽ tác động trực tiếp lên lớp niêm mạc dạ dày trống, dễ gây ra cảm giác cồn cào, xót ruột, buồn nôn hoặc làm bùng phát cơn đau dạ dày cấp tính.

Không nên ăn quá nhiều dứa cùng một lúc

Dù dứa rất ngon miệng nhưng việc lạm dụng, ăn quá nhiều dứa trong một ngày có thể gây ra hiện tượng dư thừa vitamin C và chất xơ, dẫn đến các tác dụng phụ như tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn. Thêm vào đó, tiêu thụ một lượng lớn bromelain cùng lúc có thể gây kích ứng mạnh khoang miệng, khiến lưỡi và môi bị sưng rát, khó chịu kéo dài trong nhiều giờ.

Không chỉ giải nhiệt, dứa còn là "kho báu" dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ.

Người bị bệnh đau dạ dày nặng không nên ăn nhiều dứa

Đối với những người có tiền sử bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, dứa không phải là một lựa chọn thân thiện. Hàm lượng axit cao trong quả dứa (đặc biệt là dứa xanh hoặc dứa chua) sẽ làm tăng nồng độ axit trong dịch vị, làm chậm quá trình lành vết loét và khiến các triệu chứng ợ chua, nóng rát vùng thượng vị trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có vấn đề về răng miệng không nên ăn dứa

Tính axit của dứa, kết hợp với các enzyme như bromelain, có thể gây kích ứng khoang miệng. Những người bị viêm nướu, loét miệng hoặc răng nhạy cảm có thể gặp phải các triệu chứng sau: Cảm giác đau rát ở nướu và niêm mạc miệng, tê lưỡi và họng, nguy cơ mòn men răng khi tiêu thụ thường xuyên.

Tránh ăn những quả dứa đã bị dập nát, hư hỏng

Dứa là loại quả mọc sát mặt đất, vỏ nhiều mắt nên rất dễ là nơi trú ngụ của các loại nấm mốc và vi khuẩn nếu bị dập nát trong quá trình vận chuyển. Ăn phải những quả dứa đã bị thối đầu, chảy nước hoặc có mùi úng lên men sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao, gây ra các triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy và sốt.

Lưu ý nguy cơ dị ứng dứa ở người có cơ địa nhạy cảm

Dù hiếm gặp nhưng một số người có thể bị dị ứng với các protein có trong quả dứa với các biểu hiện như ngứa ngáy, nổi mề đay, khó thở hoặc sưng môi, nghẹt mũi ngay sau khi ăn. Nếu bạn có cơ địa dễ dị ứng hoặc dị ứng với phấn hoa, hãy thử một miếng dứa nhỏ trước và ngưng ăn ngay lập tức nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường kể trên.