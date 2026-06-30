Tư thế ngủ phụ nữ mang thai nên tránh

Nằm ngủ đúng cách khi mang thai không chỉ giúp mẹ bầu thoải mái hơn mà còn hạn chế biến chứng, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong thai kỳ, giúp cơ thể mẹ phục hồi và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, không phải tư thế ngủ nào cũng an toàn, đặc biệt từ tam cá nguyệt thứ hai trở đi. Việc lựa chọn đúng tư thế ngủ giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm khó chịu và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Tư thế ngủ được khuyến nghị hàng đầu

Theo Healthline, các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai nên ưu tiên nằm nghiêng, đặc biệt là nghiêng bên trái trong giai đoạn giữa và cuối thai kỳ.

Tư thế này giúp cải thiện lưu lượng máu và oxy đến nhau thai, đồng thời giảm áp lực lên tĩnh mạch chủ dưới - mạch máu lớn chịu trách nhiệm đưa máu từ phần dưới cơ thể về tim. Nhờ đó, mẹ bầu có thể giảm tình trạng phù nề, chóng mặt và hỗ trợ chức năng thận hoạt động tốt hơn.

Ngoài ra, ngủ nghiêng còn giúp hạn chế tình trạng ợ nóng, triệu chứng thường gặp khi tử cung phát triển lớn và gây áp lực lên dạ dày.

Mặc dù nghiêng bên trái được xem là tối ưu hơn, ngủ nghiêng bên phải trong thời gian ngắn vẫn được coi là an toàn. Điều quan trọng nhất là duy trì tư thế nghiêng thay vì nằm ngửa kéo dài trong thai kỳ.

Nằm nghiêng là tư thế ngủ được khuyến nghị mang lại sự an toàn và thoải mái cho phụ nữ mang thai, đặc biệt vào giai đoạn cuối thai kỳ. Ảnh: Shutterstock.

Tư thế bà bầu nên tránh

Theo WebMD, trong thai kỳ, đặc biệt từ khoảng tuần 20 trở đi, nằm ngửa trong thời gian dài không được khuyến khích. Khi tử cung lớn dần, tư thế này có thể gây chèn ép tĩnh mạch chủ dưới, làm giảm lượng máu trở về tim. Điều này có thể dẫn đến chóng mặt, tụt huyết áp, khó thở và làm giảm lưu lượng máu đến thai nhi trong một số trường hợp.

Hơn nữa, việc nằm ngửa kéo dài có thể làm tăng cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mẹ bầu.

Trong khi đó, nằm sấp thường chỉ phù hợp trong giai đoạn đầu thai kỳ khi bụng còn nhỏ. Khi thai lớn hơn, tư thế này không còn khả thi và có thể gây áp lực lên vùng bụng, khiến mẹ bầu khó chịu và khó thở hơn.

Mẹo giúp bà bầu nằm ngủ thoải mái

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ trong thai kỳ, mẹ bầu có thể áp dụng một số mẹo đơn giản nhưng hiệu quả.

Trước hết, việc sử dụng gối ôm hoặc gối dành riêng cho bà bầu (gối chữ U hoặc chữ C) giúp nâng đỡ bụng, lưng và hông, giảm áp lực lên cơ thể khi nằm nghiêng. Điều này giúp mẹ bầu duy trì tư thế ngủ đúng lâu hơn mà không bị đau mỏi.

Ngoài ra, nên kê nhẹ một chiếc gối giữa hai chân khi nằm nghiêng để giảm áp lực lên khớp hông và cột sống.

Việc tạo môi trường ngủ thoải mái cũng rất quan trọng, bao gồm phòng tối, yên tĩnh và nhiệt độ dễ chịu. Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ở tam cá nguyệt thứ nhất, mẹ bầu có thể ngủ ở bất kỳ tư thế nào miễn cảm thấy thoải mái, nhưng nên bắt đầu tập thói quen nằm nghiêng sớm để dễ thích nghi cho các giai đoạn sau.