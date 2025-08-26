Phú Nhĩ, Uncle Ba - Hương vị đánh thức ký ức nơi xứ người

Có những chuyến đi xa khiến ta nhận ra nhiều điều quen thuộc tưởng chừng giản dị lại trở thành niềm khao khát mãnh liệt trong tiềm thức, như chén nước mắm truyền thống quê nhà.

Bữa cơm nơi đất khách thêm trọn vẹn nhờ chén nước mắm Phú Nhĩ sóng sánh.

Trong những bữa cơm nơi đất khách, dù sang trọng hay ấm cúng đến đâu, người Việt vẫn mong mỏi tìm thấy hương vị nước mắm thơm dịu mùi cá biển. Đó không chỉ là vị mặn mòi, dịu ngọt, đánh thức ký ức quê nhà, mà còn là chất kết dính những câu chuyện, gắn kết tình thân.

Các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp chuyên nghiệp đặc biệt yêu thích, chọn Phú Nhĩ, Uncle Ba, Hai cá cơm là gia vị chính tạo nên các món ăn ngon, hấp dẫn.

Không phải ngẫu nhiên mà Phú Nhĩ, Uncle Ba, Hai cá cơm đang trở thành lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình Việt. Đằng sau từng giọt mắm là hành trình bền bỉ của những ngư dân Phú Quốc cha truyền con nối, gắn bó trọn đời với biển cả.

Uncle Ba giữ trọn tinh hoa của mắm Việt trăm năm, gợi nhắc những sản vật vùng biển Phú Quốc cùng công thức ủ chượp công phu, mùi muối mặn mòi và hình ảnh những “chú Ba” bền bỉ giữa biển khơi. Nước mắm Uncle Ba không chỉ làm món ăn thêm trọn vẹn ở cả hương vị và trải nghiệm thưởng thức, mà còn đánh thức bao ký ức tuổi thơ, để mỗi bữa cơm nơi đất khách chan chứa tình quê.

Nước mắm Uncle Ba khoác lên mình diện mạo hiện đại trong chai thủy tinh sang trọng, nhưng vẫn trọn vẹn hồn cốt nước mắm Việt và hình ảnh những “chú Ba” thân thương.

Tiền thân là thương hiệu nước mắm Phú Nhĩ, Uncle Ba mang trong mình sứ mệnh trở thành biểu tượng của tinh thần ngư dân chính hiệu, kiên cường, chân thành và giàu tình yêu biển cả.

Nay, với diện mạo hiện đại, chai thủy tinh sang trọng cùng hình ảnh những “chú Ba” thân thiện, Uncle Ba đã hiện diện ở những thị trường khó tính như Australia, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), mang món quà thắm thiết từ biển cả vươn xa khắp năm châu, giữ hồn quê cho mỗi người con xa xứ.

Những sản phẩm truyền thống của Việt Nam như nước mắm Phú Nhĩ, Uncle Ba, hay bánh phở Ba Khỏe... được SASCO giới thiệu ở nhiều sự kiện ẩm thực, kết nối giao thương trong và ngoài nước.

SASCO, đơn vị nghiên cứu và phát triển cam kết giữ vững chất lượng truyền thống, đồng thời đổi mới để đáp ứng thị trường quốc tế, đưa Phú Nhĩ, Uncle Ba, bánh phở Ba Khỏe, nước ép Ezos... trở thành cầu nối văn hóa, để dù ở nơi đâu người Việt vẫn tìm thấy một phần quê hương trong bữa cơm thường nhật.