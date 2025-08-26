Hàng tiêu dùng truyền thống Việt kết nối thế giới

Định hướng bài bản, chiến lược chỉn chu cùng cách kể chuyện thương hiệu đầy cảm hứng đã giúp SASCO đưa sản phẩm Việt vào tầm ngắm của các hệ thống phân phối và người tiêu dùng nhiều quốc gia.

Từ cửa hàng mỹ nghệ đầu tiên đến hệ sinh thái dịch vụ sân bay đẳng cấp và bản sắc văn hóa Việt, hơn 3 thập kỷ qua, SASCO theo đuổi sứ mệnh mang truyền thống Việt Nam ra thế giới và đưa hàng tiêu dùng chất lượng quốc tế về Việt Nam.

Tận dụng cơ hội tại những sự kiện ẩm thực như Lễ hội nước mắm TP.HCM, Phở Festival (Nhật Bản), Seoul Food Festival (Hàn Quốc)..., SASCO đã giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu như nước mắm Phú Nhĩ, nước mắm Uncle Ba, bánh phở Ba Khỏe, +84 Café và nước ép nhiệt đới Ezos đến bạn bè quốc tế.

Từ đó, những dòng sản phẩm truyền thống này liên tục đón nhận sự quan tâm từ các đối tác thương mại, mở ra cơ hội để hàng Việt xuất hiện tại nhiều thị trường mới.

SASCO đã đem các sản phẩm truyền thống của Việt Nam đến giới thiệu tại nhiều sự kiện ẩm thực lớn trong và ngoài nước.

Giữ tinh hoa mắm Việt, mở lối riêng

Trước áp lực cạnh tranh gay gắt từ các dòng nước mắm công nghiệp, nước mắm truyền thống Phú Nhĩ và Uncle Ba kiên định theo đuổi phương pháp sản xuất truyền thống, cam kết 3 không - không chất bảo quản, không bột ngọt, không hương liệu.

Phú Nhĩ được ủ chượp hoàn toàn tự nhiên từ cá cơm tươi vùng biển Phú Quốc, không chất bảo quản, không phụ gia. Sản phẩm đạt các chứng nhận quan trọng như Chỉ dẫn địa lý Phú Quốc, ISO 9001:2008, HACCP, HALAL và Logo chuỗi thực phẩm an toàn.

Còn Uncle Ba được chăm chút bởi quy trình ủ chượp công phu hơn 12 tháng từ cá cơm than thượng hạng, muối Bà Rịa tinh khiết và thùng gỗ bời lời.

Thương hiệu khéo léo mang hình ảnh những Chú Ba thân thuộc lên sản phẩm Uncle Ba tinh tế.

"Nước mắm truyền thống chinh phục phân khúc khách hàng coi trọng chất lượng và sự nguyên bản. Mặc dù chi phí sản xuất cao hơn đáng kể, sản lượng cũng hạn chế hơn so với sản phẩm công nghiệp, nhưng chính sự trung thành với giá trị gốc đã giúp những sản phẩm này trở thành lựa chọn của các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, hệ thống nhà hàng Việt, các trường dạy nấu ăn uy tín và hiện diện trên hàng triệu bữa cơm Việt trên thế giới", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Nước mắm Phú Nhĩ và Uncle Ba được nhiều đầu bếp, chuyên gia ẩm thực tin tưởng.

Vững giá trị, chia sẻ niềm tự hào Việt

Tại Việt Nam, Phú Nhĩ và Uncle Ba đang hiện diện tại hệ thống siêu thị Aeon, Emart, Satra và các kênh thương mại điện tử như Tiki, Lazada.

Tháng 8 này, những container mới sẽ cập bến Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, mang theo hương vị Việt trăm năm đến với kiều bào và người tiêu dùng quốc tế.

Giới chuyên gia đánh giá chính quy trình sản xuất truyền thống đã giúp Phú Nhĩ và Uncle Ba duy trì chất lượng vượt trội, định vị thương hiệu như một "đại sứ văn hóa" của ẩm thực Việt.

Các thương hiệu bánh phở, bánh tráng sử dụng gạo sạch tinh tuyển, quy trình sản xuất xanh đã và đang nhận được "lời mời" từ các thị trường như Hàn Quốc, Mỹ, Australia...

Từng container tiếp tục nối đuôi nhau ra khơi, mở rộng hành trình sang khu vực Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trên mỗi hành trình ấy, SASCO mang theo niềm tự hào Việt Nam, khẳng định vị thế của hàng tiêu dùng Việt trên bản đồ thương mại quốc tế.