Phù dâu của Taylor Swift là ai

Theo Page Six, Gigi Hadid và Selena Gomez được lựa chọn làm phù dâu trong đám cưới của Taylor Swift, dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới.

Hội phù dâu của Taylor Swift, bao gồm Selena Gomez và Gigi Hadid, đang chuẩn bị một video ngọt ngào về siêu sao nhạc pop. Video này sẽ được trình chiếu trong đám cưới của cô với Travis Kelce.

"Một phần lớn đoạn video ghi lại cảnh Taylor tươi cười, vì cô ấy thực sự rất thích sự hài hước của Travis", một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Gigi Hadid cùng dàn phù dâu đang chuẩn bị video cho đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: WireImage.

Người này cho biết thêm rằng video dài khoảng 6 - 7 phút, tái hiện cuộc đời của nữ ca sĩ kể từ lúc cô gặp Travis cho đến khi hai người kết hôn. Bên cạnh video kỷ niệm, Selena Gomez cũng đang lên kế hoạch tổ chức một buổi karaoke dành cho dàn khách mời toàn sao để "thể hiện tình cảm và cùng tôn vinh vị thế siêu sao của Taylor".

Travis Kelce được cho là vô cùng háo hức với buổi karaoke này. "Anh ấy muốn làm mọi thứ có thể để đảm bảo Taylor có một ngày cưới tuyệt vời nhất và tạo nên những kỷ niệm lâu dài", nguồn tin chia sẻ.

Ngoài ra, Kelce cũng đang chuẩn bị cho tiệc độc thân trước khi cưới, dự kiến sẽ được tổ chức tại Bahamas vào cuối tháng 5. Nguồn tin tiết lộ đây sẽ là một buổi tiệc thoải mái với những người bạn thân vui vẻ bên nhau, có sự tham gia của Jason Kelce và Patrick Mahomes của đội Chiefs.

Trước đó, Taylor Swift và ngôi sao đội bóng Kansas City Chiefs gây chấn động dư luận khi công bố đính hôn vào tháng 8/2025.

Ban đầu, có tin đồn rằng cặp sao sẽ tổ chức đám cưới gần dinh thự trị giá 17 triệu USD của Taylor tại Rhode Island. Song mới đây, nguồn tin của Page Six tiết lộ rằng đám cưới thực tế sẽ diễn ra tại thành phố New York vào ngày 3/7.