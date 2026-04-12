Phù dâu của Taylor Swift là ai

  • Chủ nhật, 12/4/2026 08:52 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Theo Page Six, Gigi Hadid và Selena Gomez được lựa chọn làm phù dâu trong đám cưới của Taylor Swift, dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới.

Hội phù dâu của Taylor Swift, bao gồm Selena Gomez và Gigi Hadid, đang chuẩn bị một video ngọt ngào về siêu sao nhạc pop. Video này sẽ được trình chiếu trong đám cưới của cô với Travis Kelce.

"Một phần lớn đoạn video ghi lại cảnh Taylor tươi cười, vì cô ấy thực sự rất thích sự hài hước của Travis", một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Gigi Hadid cùng dàn phù dâu đang chuẩn bị video cho đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: WireImage.

Người này cho biết thêm rằng video dài khoảng 6 - 7 phút, tái hiện cuộc đời của nữ ca sĩ kể từ lúc cô gặp Travis cho đến khi hai người kết hôn. Bên cạnh video kỷ niệm, Selena Gomez cũng đang lên kế hoạch tổ chức một buổi karaoke dành cho dàn khách mời toàn sao để "thể hiện tình cảm và cùng tôn vinh vị thế siêu sao của Taylor".

Travis Kelce được cho là vô cùng háo hức với buổi karaoke này. "Anh ấy muốn làm mọi thứ có thể để đảm bảo Taylor có một ngày cưới tuyệt vời nhất và tạo nên những kỷ niệm lâu dài", nguồn tin chia sẻ.

Ngoài ra, Kelce cũng đang chuẩn bị cho tiệc độc thân trước khi cưới, dự kiến sẽ được tổ chức tại Bahamas vào cuối tháng 5. Nguồn tin tiết lộ đây sẽ là một buổi tiệc thoải mái với những người bạn thân vui vẻ bên nhau, có sự tham gia của Jason Kelce và Patrick Mahomes của đội Chiefs.

Trước đó, Taylor Swift và ngôi sao đội bóng Kansas City Chiefs gây chấn động dư luận khi công bố đính hôn vào tháng 8/2025.

Ban đầu, có tin đồn rằng cặp sao sẽ tổ chức đám cưới gần dinh thự trị giá 17 triệu USD của Taylor tại Rhode Island. Song mới đây, nguồn tin của Page Six tiết lộ rằng đám cưới thực tế sẽ diễn ra tại thành phố New York vào ngày 3/7.

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Thái Hòa chưa chắc đã thắng

Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.

06:04 9/4/2026

Thái Hòa sẽ thắng?

Phòng vé dịp lễ 30/4 năm nay chứng kiến 4 phim Việt cùng cạnh tranh thị phần. Trong cuộc đọ sức căng thẳng, ngay cả "vua phòng vé" một thời Thái Hòa cũng chưa nắm chắc phần thắng.

18:11 31/3/2026

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

06:06 7/4/2026

Hoàng Nhi

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

  • Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez

    Selena Marie Gomez là ca sĩ và diễn viên người Mỹ, cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ chương trình Barney & Friends khi mới 7 tuổi. Selena được biết đến với vai chính Alex Russo trong phim truyền hình dài tập Wizards of Waverly Place trên kênh Disney Channel. Sự nghiệp của cô đã mở rộng sang âm nhạc với album solo đầu tiên mang tên "Stars Dance" (2013) đứng đầu Billboard 200 của Mỹ. Năm 2008, Selena Gomez đã được chỉ định làm Đại sứ thiện chí của UNICEF.

    • Ngày sinh: 22/07/1992
    • Chiều cao: 1.65 m
    • Ca khúc: Round & round, Love you like a love song, For you, Come & get it,...

Đọc tiếp

Trang Phap thua soc hinh anh

Trang Pháp thua sốc

36 phút trước 08:47 12/4/2026

0

Với vai trò đội trưởng ngay tại Công diễn 1, Trang Pháp gặp cú sốc khi phải chia tay đồng đội. Hai vòng thi đấu, nhóm của cô đều phải nếm mùi thất bại.

Bo phim gay chan dong Han Quoc hinh anh

Bộ phim gây chấn động Hàn Quốc

3 giờ trước 06:06 12/4/2026

0

"Dưới bóng điện hạ" là bom tấn ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Khai thác lịch sử qua góc nhìn đời thường, phim ghi điểm nhờ lối kể nhẹ nhàng, cảm xúc dù vẫn còn hạn chế ở kịch bản.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

