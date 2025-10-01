Phong độ khủng khiếp của Kane

Rạng sáng 1/10, Harry Kane lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Bayern trước chủ nhà Pafos ở vòng phân hạng Champions League.

Kane đang ở đỉnh cao phong độ, là ứng viên nặng ký cho mọi danh hiệu mùa này.

Tiền đạo hàng đầu của Bayern Munich trải qua khởi đầu mùa giải ấn tượng khi ghi bàn hoặc kiến tạo trong mọi trận đấu đã qua. Kể từ khi mùa giải bắt đầu với trận tranh Siêu cúp Đức, Kane ghi tới 17 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 9 trận ra sân.

Theo thống kê từ Opta, ngôi sao người Anh còn thiết lập một kỷ lục cá nhân đáng nể: ghi ít nhất hai bàn trở lên trong 5 trận liên tiếp. Trong chiến thắng trước RB Leipzig, anh lập một cú hat-trick. Tiếp đó, ở trận gặp Augsburg, Kane đóng góp hai pha kiến tạo, giúp đồng đội ghi bàn.

Đối đầu với Hamburg, anh ghi hai bàn và kiến tạo một lần. Tại đấu trường Champions League, Kane tiếp tục phong độ ấn tượng với hai bàn thắng trong trận gặp Chelsea.

Trở lại Bundesliga, anh lập thêm một cú hat-trick trước Hoffenheim và ghi hai bàn trước Werder Bremen. Cuối cùng, trong trận đấu với Pafos tại Champions League, Kane tiếp tục ghi hai bàn, duy trì chuỗi phong độ đỉnh cao.

Phong độ đỉnh cao từ Kane giúp Bayern duy trì vị thế dẫn đầu tại Bundesliga lẫn Champions League. CLB nước Đức cũng là đội bóng hiếm hoi còn duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thậm chí, phong độ của Bayern còn mang tính hủy diệt các đối thủ.