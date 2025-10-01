Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Frankfurt gây ngỡ ngàng

  Thứ tư, 1/10/2025 06:14 (GMT+7)
Eintracht Frankfurt đang trở thành tâm điểm chú ý tại Bundesliga và Champions League mùa giải năm nay khi trận đấu nào của họ cũng đầy ắp bàn thắng.

Các trận đấu của Eintracht Frankfurt mùa này luôn tràn ngập bàn thắng.

Rạng sáng 1/10, Frankfurt để thua Atletico Madrid tới 1-5 ở vòng phân hạng Champions League. Đại diện Bundesliga không thể tạo nên bất ngờ tại thánh địa Metropolitano của Atletico Madrid, nhưng khiến cả châu Âu phải chú ý với một thống kê từ đầu mùa.

Trong 7 trận đấu chính thức đầu tiên của Frankfurt tại Bundesliga và Champions League mùa giải năm nay, không trận nào có dưới 4 bàn thắng.

Frankfurt mở đầu mùa giải bằng chiến thắng 4-1 trước Werder Bremen tại Bundesliga trên sân nhà. Tiếp theo, họ đánh bại Hoffenheim với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, đội bóng cũng phải nhận thất bại 1-3 trước Bayer Leverkusen hay 3-4 trước Union Berlin. Ở đấu trường châu Âu, Frankfurt gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Galatasaray với tỷ số 5-1, trong một trận đấu họ thể hiện phong độ hủy diệt của hàng công.

Cuối tuần qua, Frankfurt trải qua trận thắng khó tin 6-4 trước Borussia Monchengladbach. Với việc để thua Atletico Madrid tới 1-5, các trận đấu của Frankfurt mùa này đạt tỷ lệ trung bình lên tới 6 bàn/trận, cao nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.

Dù kết quả có thắng có thua, Frankfurt đang là đội bóng thú vị nhất mùa này nhờ lối chơi tốc độ và tấn công cống hiến.

Tường Linh

Frankfurt Champions League

