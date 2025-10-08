Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch

  • Thứ tư, 8/10/2025 08:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, vừa viên tịch vào khuya 8/10, nhằm ngày 17 tháng 8 năm Ất Tỵ, tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM).

Thich Tri Tinh vien tich anh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Sau thời gian khiếm an vì tuổi cao, được các y bác sĩ chăm sóc, Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào khuya nay tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, TP.HCM), nơi ngài tịnh dưỡng những năm gần đây.

Được biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được Tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ.

Ngài là bậc Trưởng lão đồng thời với Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021).

Thich Tri Tinh vien tich anh 2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong lễ tang của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Tâm.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của GHPGVN (2017) đã suy tôn ngài vào ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc Phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Những năm gần đây, do tuổi cao, ngài đã được sơn môn tổ đình Vĩnh Nghiêm cung thỉnh về chùa Vĩnh Nghiêm tịnh dưỡng, tiện chăm sóc y tế cho đến lúc viên tịch.

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin về tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đến Tăng Ni, Phật tử và quý độc giả quan tâm.

https://giacngo.vn/truong-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh-pho-phap-chu-ghpgvn-vua-vien-tich-tai-chua-vinh-nghiem-tphcm-post77464.html

Diệu Nghiêm/Báo Giác Ngộ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thích Trí Tịnh viên tịch Thành phố Hồ Chí Minh Thích Trí Tịnh Giáo hội Phật giáo Phật giáo Việt Nam

