Đề nghị các chùa trên cả nước cùng đánh ba hồi chuông sáng 1/7

Hôm nay (25/6), Giáo hội vừa phát hành Công văn số 284/HĐTS-VP1 về việc đề nghị các tự viện trên cả nước cử hành ba hồi chuông trống cầu quốc thái dân an vào sáng 1/7.

Ảnh: Bảo Toàn/BGN.

Theo đó, công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, ấn ký gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước.

Được biết, 1/7 là ngày hoạt động đầu tiên của mô hình chính quyền hai cấp sau thời gian sắp xếp, sáp nhập nhằm xây dựng bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

“Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử ba hồi chuông, trống Bát-nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.”, công văn do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký nhận định và kêu gọi.

Trong trong công văn này, Giáo hội đề nghị chư tôn đức phổ biến và cử hành nghi lễ trang nghiêm vào lúc 6h ngày 1/7, đồng loạt trong cả nước.