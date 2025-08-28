Thông báo từ Văn phòng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết hiện Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đang trong kỳ gia hạnh Phổ Hiền.

Trong Thông báo số 24 của Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN, Thượng tọa Thích Giác Dũng cho biết: Theo bổn nguyện, Đức Pháp chủ hiện đang trong thời gian gia trì theo hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền.

Được biết, ngoại trừ các Tăng sự quan trọng như Lễ Tự tứ, ngài dành thời gian độc cư và hành trì các thời khóa hồi hướng báo đáp bốn ân lớn.

Đức Pháp chủ quang lâm niêm hương bạch Phật trong Lễ Bố-tát của chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự ngày 29/6 nhuận năm Ất Tỵ (2025). Ảnh: Bảo Toàn.

"Trong thời gian này, Văn phòng Đức Pháp chủ thông báo xin không tiếp nhận mọi sự viếng thăm của các cá nhân, phái đoàn.

Đức Pháp chủ có lời chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng quý vị cư sĩ, đạo hữu Phật tử vô lượng an lạc", thông báo của Văn phòng Đức Pháp chủ thông tri.

Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN năm nay 88 tuổi. Theo nếp hành trì mấy mươi năm qua, ngài luôn dành thời gian cấm túc độc cư, tránh tất cả ngoại duyên trong mùa tu gia hạnh Phổ Hiền, cũng như tham dự các khóa huân tu tập trung cùng với chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Đức Pháp chủ cùng chư vị giáo phẩm trong kỳ Bố-tát cuối hạ Phật lịch 2569 (22/8/2025). Ảnh: Nguyện Truyền/BGN.

Ngài cũng luôn khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử lưu tâm tới việc nuôi dưỡng căn lành bằng cách cấm túc an cư theo luật Phật chế định đối với người xuất gia; chuyên chú thời khóa tu học trong mùa gia hạnh Phổ Hiền đối với hành giả Pháp Hoa.

"Mỗi người phải chuyên tâm học và thực hành pháp môn phù hợp, như vậy mới có kết quả và lợi ích thực sự; đừng lấy pháp của người khác đặt lên mình, vì như thế không thể thành công, không có kết quả thiết thực trong đời sống tu hành", ngài từng nhắc nhở.