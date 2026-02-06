Phim Tết 2026 của Trấn Thành lại gây tranh luận

Trailer "Thỏ ơi" gây tranh luận ngay khi ra mắt. Một số khán giả chê tác phẩm ồn ào, rối rắm vì nhiều thoại, song vẫn có ý kiến đánh giá cao sự kịch tính của phim.

Trước đó, những hình ảnh đầu tiên cho thấy Thỏ ơi sẽ là bộ phim rất khác so với các tác phẩm trước của Trấn Thành, khi đi theo hướng tâm lý - xã hội, với cách tiếp cận gai góc, đen tối hơn. Dù vậy, dự án từng gây tranh cãi khi nam đạo diễn công bố dàn cast.

Tối 5/2, Trấn Thành chính thức tung trailer, hé lộ rõ hơn câu chuyện trung tâm. Trong đó, LyLy đảm nhận vai trò người dẫn dắt, xuất hiện trong một chương trình tư vấn tình yêu, từ đó mở ra những mảng đời tư chồng chéo của các nhân vật.

Pháo vào vai cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, trong khi Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, nài nỉ tình yêu theo cách độc hại. Văn Mai Hương giữ vai trò lớn hơn dự đoán, có nhiều thời gian xuất hiện và vào vai người phụ nữ bị Pháo cướp đi người bạn đời.

Trailer Thỏ ơi phủ gam màu u tối, tập trung khai thác các xung đột tâm lý chồng chéo giữa các nhân vật. Lời thoại được triển khai dồn dập, đan cài liên tục và dự báo sẽ có rất nhiều drama.

LyLy được dự đoạn là người sẽ dẫn dắt câu chuyện.

Tuy vậy, chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, trailer đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phim sử dụng nhiều lời thoại và xung đột, tạo cảm giác ồn ào; các đoạn thoại mang màu sắc triết lý xuất hiện với tần suất quá nhiều, trong khi diễn xuất của phần lớn diễn viên chưa thực sự thuyết phục.

Ngược lại, đứa con tinh thần của Trấn Thành cũng ghi nhận một số phản hồi tích cực, cho rằng phim vẫn tạo được cảm giác kịch tính và tò mò, với kịch bản có phần khác lạ so với mặt bằng phim Tết quen thuộc. Phần thể hiện của Văn Mai Hương cũng được một bộ phận khán giả đánh giá cao.

Trước thời điểm trailer ra mắt, Thỏ ơi đã sớm trở thành tâm điểm tranh luận khi Trấn Thành công bố dàn diễn viên chính, đặc biệt là quá khứ của người mẫu Vĩnh Đam. Tại buổi showcase phim ở TP.HCM, đạo diễn cho biết anh không nắm rõ sự việc trước đó và khẳng định lựa chọn Vĩnh Đam vì phù hợp với vai diễn.

Bên cạnh đó, quyết định trao vai chính cho các gương mặt không xuất thân từ diễn xuất như Pháo, LyLy hay Văn Mai Hương cũng làm dấy lên nhiều hoài nghi về chất lượng phim. Trong dàn cast chính, chỉ có Quốc Anh là diễn viên chuyên nghiệp, khiến Thỏ ơi bị đặt dấu hỏi về năng lực diễn xuất tổng thể.

Thỏ ơi là một trong số bốn phim ra rạp dịp Tết 2026. Đứa con tinh thần của Trấn Thành phải đối đầu với 3 đối thủ khác là Mùi phở, Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng.