Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim Tết 2026 của Trấn Thành lại gây tranh luận

  • Thứ sáu, 6/2/2026 05:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trailer "Thỏ ơi" gây tranh luận ngay khi ra mắt. Một số khán giả chê tác phẩm ồn ào, rối rắm vì nhiều thoại, song vẫn có ý kiến đánh giá cao sự kịch tính của phim.

Trước đó, những hình ảnh đầu tiên cho thấy Thỏ ơi sẽ là bộ phim rất khác so với các tác phẩm trước của Trấn Thành, khi đi theo hướng tâm lý - xã hội, với cách tiếp cận gai góc, đen tối hơn. Dù vậy, dự án từng gây tranh cãi khi nam đạo diễn công bố dàn cast.

Tối 5/2, Trấn Thành chính thức tung trailer, hé lộ rõ hơn câu chuyện trung tâm. Trong đó, LyLy đảm nhận vai trò người dẫn dắt, xuất hiện trong một chương trình tư vấn tình yêu, từ đó mở ra những mảng đời tư chồng chéo của các nhân vật.

Pháo vào vai cô gái vướng vào mối quan hệ với người đã có gia đình, trong khi Trấn Thành xuất hiện với hình ảnh người đàn ông cực đoan, nài nỉ tình yêu theo cách độc hại. Văn Mai Hương giữ vai trò lớn hơn dự đoán, có nhiều thời gian xuất hiện và vào vai người phụ nữ bị Pháo cướp đi người bạn đời.

Trailer Thỏ ơi phủ gam màu u tối, tập trung khai thác các xung đột tâm lý chồng chéo giữa các nhân vật. Lời thoại được triển khai dồn dập, đan cài liên tục và dự báo sẽ có rất nhiều drama.

Tran Thanh anh 1

LyLy được dự đoạn là người sẽ dẫn dắt câu chuyện.

Tuy vậy, chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, trailer đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng phim sử dụng nhiều lời thoại và xung đột, tạo cảm giác ồn ào; các đoạn thoại mang màu sắc triết lý xuất hiện với tần suất quá nhiều, trong khi diễn xuất của phần lớn diễn viên chưa thực sự thuyết phục.

Ngược lại, đứa con tinh thần của Trấn Thành cũng ghi nhận một số phản hồi tích cực, cho rằng phim vẫn tạo được cảm giác kịch tính và tò mò, với kịch bản có phần khác lạ so với mặt bằng phim Tết quen thuộc. Phần thể hiện của Văn Mai Hương cũng được một bộ phận khán giả đánh giá cao.

Trước thời điểm trailer ra mắt, Thỏ ơi đã sớm trở thành tâm điểm tranh luận khi Trấn Thành công bố dàn diễn viên chính, đặc biệt là quá khứ của người mẫu Vĩnh Đam. Tại buổi showcase phim ở TP.HCM, đạo diễn cho biết anh không nắm rõ sự việc trước đó và khẳng định lựa chọn Vĩnh Đam vì phù hợp với vai diễn.

Bên cạnh đó, quyết định trao vai chính cho các gương mặt không xuất thân từ diễn xuất như Pháo, LyLy hay Văn Mai Hương cũng làm dấy lên nhiều hoài nghi về chất lượng phim. Trong dàn cast chính, chỉ có Quốc Anh là diễn viên chuyên nghiệp, khiến Thỏ ơi bị đặt dấu hỏi về năng lực diễn xuất tổng thể.

Thỏ ơi là một trong số bốn phim ra rạp dịp Tết 2026. Đứa con tinh thần của Trấn Thành phải đối đầu với 3 đối thủ khác là Mùi phở, Báu vật trời choNhà ba tôi một phòng.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

'Nhóm nhạc số 1 Hàn Quốc' bị miệt thị trên sóng truyền hình

Một chương trình truyền hình Mexico gây tranh cãi khi có phát ngôn bị cho là miệt thị BTS và cộng đồng người hâm mộ ngay trên sóng.

19 giờ trước

Margot Robbie 'đắp' 100 carat kim cương lên người

Margot Robbie trở thành tâm điểm thảm đỏ khi đeo hơn 100 carat kim cương. Bộ trang sức được đồn đoán có giá trị hàng chục triệu USD.

05:50 4/2/2026

Duyên Quỳnh xin lỗi

Sự cố để lộ hát nhép tại Làn Sóng Xanh khiến Duyên Quỳnh nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Tối 3/2, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm và cam kết rút kinh nghiệm.

21:16 3/2/2026

Minh An

Trấn Thành Trấn Thành phim ảnh giải trí diễn viên

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Sac voc Ly Bang Bang o tuoi 52 hinh anh

Sắc vóc Lý Băng Băng ở tuổi 52

20 phút trước 06:21 6/2/2026

0

Lý Băng Băng xuất hiện với ngoại hình nổi bật ở tuổi 52. Vóc dáng gọn gàng, làn da sáng cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên trở thành điểm nhấn của sự kiện.

Cu soc lon nhat cuoc doi Britney Spears hinh anh

Cú sốc lớn nhất cuộc đời Britney Spears

1 giờ trước 05:32 6/2/2026

0

Britney Spears nói cô “may mắn vì còn sống” sau những gì gia đình từng gây ra. Nữ ca sĩ thừa nhận đến nay vẫn sợ hãi, dù quyền giám hộ đã chấm dứt từ năm 2021.

Sao 'Truy tim tuong Phat' mac ung thu hinh anh

Sao 'Truy tìm tượng Phật' mắc ung thư

10 giờ trước 20:45 5/2/2026

0

Ngôi sao hành động Tony Jaa đang điều trị ung thư túi mật. Trong các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, nam diễn viên gầy đi trông thấy.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý