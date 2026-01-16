Phim kinh dị 'Nhà hai chủ' rời rạp với hơn 12 tỷ

"Nhà hai chủ" chính thức rời rạp với doanh thu khoảng 12,5 tỷ đồng. Dù khởi đầu thuận lợi, phim nhanh chóng hụt hơi khi nhiều đối thủ mạnh đồng loạt ra rạp.

Nhà hai chủ, tác phẩm kinh dị của bộ đôi Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu, đã chính thức khép lại hành trình phòng vé. Kết thúc ngày 15/1, bộ phim không còn ghi nhận thêm suất chiếu trên các hệ thống bán vé trực tuyến.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Nhà hai chủ đạt doanh thu khoảng 12,5 tỷ đồng sau gần ba tuần trụ rạp, mức thu khó giúp nhà đầu tư hoàn vốn. Đây là kết quả khá đáng tiếc khi phim từng có khởi đầu tương đối khả quan, thu về khoảng 10 tỷ đồng chỉ sau ba ngày đầu ra mắt, thậm chí có cơ hội sinh lời nếu duy trì được nhịp bán vé.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng này không kéo dài khi ngay sau đó, hai dự án nội địa có tiềm lực mạnh là Ai thương ai mến và Thiên đường máu đồng loạt ra rạp. Từ đây, doanh thu của Nhà hai chủ nhanh chóng lao dốc, gần như lập tức bị đẩy ra khỏi cuộc đua phòng vé.

Thời gian sau đó, phim chỉ còn được xếp số suất chiếu ít ỏi, doanh thu nhỏ giọt. Trong ngày cuối tuần trụ rạp, tác phẩm hầu như không ghi nhận thêm vé bán ra.

Nhà hai chủ nhanh chóng rời rạp chỉ sau 3 tuần công chiếu.

Nhà hai chủ là phim kinh dị Việt gắn nhãn 13+, lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật năm 1985, xoay quanh cặp vợ chồng nghèo Mai và Lâm cùng ba con nhỏ lên Sài Gòn mưu sinh. Vì mong con có điều kiện học hành tốt hơn, họ chấp nhận mua một căn nhà giá rẻ từng bị bỏ hoang, bất chấp những lời cảnh báo về cái chết bí ẩn của hai đời chủ trước. Từ đây, hàng loạt hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Phim ghi nhận nỗ lực của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đặc biệt ở việc lồng ghép yếu tố tâm linh bản địa để tạo cảm giác gần gũi. Cách tiếp cận kinh dị không sa đà thần thánh hóa, mà nhấn mạnh vào câu chuyện đức tin con người trước biến cố. Diễn xuất của Trâm Anh trong vai Mai tạo được thiện cảm, khắc họa hình ảnh người mẹ nghèo hiền lành nhưng sẵn sàng bùng lên mạnh mẽ để bảo vệ con cái.

Tuy vậy, Nhà hai chủ bộc lộ hạn chế rõ rệt ở kịch bản. Diễn tiến câu chuyện thiếu đột phá, nhiều tình huống quen thuộc, lặp lại, trong khi các cảnh hù dọa rập khuôn, lạm dụng âm thanh lớn và kỹ xảo chậm mà vẫn thiếu hiệu quả gây sợ. Một số chi tiết thiếu logic trong hành vi nhân vật, đặc biệt ở các quyết định của nữ chính và phản ứng của các con, khiến mạch phim kém thuyết phục.