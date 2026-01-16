Diễn viên Trung Quốc bị cấm sóng

Bành Thập Lục trốn hơn 2 triệu NDT tiền thuế. Vụ việc khiến nữ diễn viên bị các nhãn hàng quay lưng, khóa tất cả tài khoản mạng xã hội.

Ngày 15/1, tờ Yule 360 đưa tin cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục siết chặt hoạt động tài chính của người nổi tiếng trên không gian mạng. Theo CCTV News, 2 người nổi tiếng đã bị phát hiện trốn thuế, trong đó trường hợp của diễn viên phim ngắn Bành Thập Lục gây chú ý khi toàn bộ tài khoản mạng xã hội của cô đã bị khóa.

Cụ thể, Bành Thập Lục được xác định đã che giấu thu nhập, kê khai sai để trốn hơn 2 triệu NDT tiền thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các khoản liên quan. Sau điều tra, cơ quan thuế ra quyết định phạt hành chính hơn 4 triệu NDT đối với nữ MC kiêm diễn viên này.

Bành Thập Lục bị tẩy chay sau bê bối trốn thuế. Ảnh: Sohu.

Đáng chú ý, chỉ hơn một tháng trước, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã công bố đợt rà soát quy mô lớn liên quan đến 1.818 cá nhân có sức ảnh hưởng, bao gồm nghệ sĩ và người nổi tiếng trên mạng, với tổng số tiền thuế truy thu lên tới 1.500 tỷ NDT. Trong nhiều trường hợp, người vi phạm đã được tạo điều kiện tự khắc phục bằng cách nộp đủ thuế đúng hạn để tránh bị cấm hoạt động.

Việc Bành Thập Lục vẫn bị xử lý nghiêm cho thấy mức độ vi phạm của cô bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Ngay khi vụ việc nổ ra, tài khoản của diễn viên này bị cấm. Nhiều nhãn hàng hủy hợp tác. Phim Mỹ nhân ngư có diễn viên này tham gia bị gỡ bỏ. Một số dự án phim khác, chẳng hạn Thịnh thế thiên hạ: Nữ đế phiên thông báo cắt các cảnh quay của Bành Thập Lục.

Theo CCTV News, Bành Thập Lục sinh năm 1999, được xếp vào nhóm MC trực tuyến, song trên thực tế cô đã sớm chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí. Dù không phải ngôi sao hạng A, Bành Thập Lục được đánh giá sở hữu lượng fan đông đảo với thu nhập cao. Cô là một trong những KOL đời đầu, sở hữu hơn 30 triệu người theo dõi.

Từ 2019, Bành Thập Lục xuất hiện trong chương trình quy mô lớn của đài truyền hình Chiết Giang. Năm 2021, cô tham gia phim chiếu mạng Mỹ nhân ngư, đạt doanh thu hơn 5 triệu NDT, qua đó chính thức bước chân vào ngành giải trí.

Trong những năm tiếp theo, Bành Thập Lục phát hành 7 đĩa đơn, góp mặt tại Gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam và tham gia chương trình âm nhạc trên đài truyền hình Chiết Giang.

Từ sau 2023, hoạt động thương mại của Bành Thập Lục càng phát triển. Cô được cho là thu 550.000 NDT cho mỗi video quảng cáo dài một phút. Diễn viên này xuất hiện tại các sự kiện cao cấp, hợp tác với thương hiệu xa xỉ và thường xuyên sải bước trên thảm đỏ của nhiều nền tảng. Đáng nói, chỉ một ngày trước khi bị cấm, Bành Thập Lục vẫn đăng tải quảng cáo cho sự kiện của Guerlain.