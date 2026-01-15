Danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trước khi ly hôn

Trong khoảng 30 năm chung sống, Tuấn Ngọc và Thái Thảo khá kín tiếng, ít xuất hiện cùng nhau.

Theo hồ sơ của Tòa Thượng thẩm bang California, Mỹ, danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly hôn từ tháng 7/2025 sau 2 năm ly thân. Hai người có hơn 30 năm chung sống và 3 người con. 3 con của cặp sao đều trên 18 tuổi nên không phát sinh tranh chấp liên quan đến vấn đề nuôi dưỡng và cấp dưỡng.

Tuấn Ngọc (sinh năm 1947) hơn Thái Thảo 14 tuổi. Cả 2 đều sinh ra tại Đà Lạt trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tuấn Ngọc là con của nghệ sĩ Lữ Liên (tên thật là Lã Văn Liên). Ngoài ra, các anh chị em của Tuấn Ngọc gồm Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lưu Bích đều là ca sĩ.

Vợ chồng Tuấn Ngọc ly hôn sau 30 năm chung sống. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, vợ cũ của ông có cha là nhạc sĩ Phạm Duy và mẹ là ca sĩ Thái Hằng. Bà từng là thành viên trong ban nhạc gia đình The Dreamers.

Sau khoảng năm 1975, 2 người định cư tại Mỹ. Họ gặp nhau thông qua một buổi biểu diễn vào 1991. Tính tới thời điểm này, Thái Thảo đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con riêng.

Sau 3 năm quen biết và hẹn hò, 2 người tổ chức lễ cưới vào 2014. Tuy nhiên, phải tới 2003, họ mới đăng ký kết hôn.

Trong những năm chung sống, cả 2 khá kín tiếng, ít khi xuất hiện cùng nhau. Thái Thảo cũng dần rút khỏi giới giải trí, tập trung cho việc chăm sóc gia đình. Tuấn Ngọc từng tâm sự vợ chịu thiệt thòi vì là một ca sĩ nhưng ít cơ hội đứng trên sân khấu. Vợ ông nhiều lúc nhớ nghề, không khỏi chạnh lòng nhưng vợ chồng ông thống nhất, trong gia đình, phải có một người làm trụ cột, gánh vác kinh tế, còn người kia tập trung chăm sóc các thành viên.

Thời điểm đó, tâm sự về việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, Tuấn Ngọc bày tỏ ông luôn cử xử chừng mực, dẹp bỏ những thú vui cá nhân và không bao giờ vượt qua giới hạn để vợ yên tâm.

Trước khi ly hôn, 2 ca sĩ thỉnh thoảng hát chung trong một số đêm nhạc. Lần cuối cùng cặp sao công khai xuất hiện cùng nhau là năm 2020 thông qua bữa tiệc sinh nhật của danh ca.