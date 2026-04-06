Phim của Misthy ế vé

  • Thứ hai, 6/4/2026 05:13 (GMT+7)
"Song hỷ lâm nguy" khép lại tuần mở màn với thành tích chưa đầy 8 tỷ đồng. Đây là con số khá thấp dù phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, dễ hút khách.

Hẹn em ngày nhật thực vẫn là cái tên được săn đón nhất tại rạp Việt tuần qua. Đây đã là tuần thứ 2 bộ phim của Lê Thiện Viễn giữ ngôi vị đầu bảng tổng sắp doanh thu. Tính đến cuối ngày 5/4, tác phẩm đã mang về 62 tỷ đồng, thành tích nhiều khả năng đã giúp nhà sản xuất có lãi.

Với tình hình phòng vé hiện tại, Hẹn em ngày nhật thực vẫn còn nhiều cơ hội tăng doanh thu trong chặng đua sắp tới. Tuy nhiên, cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng có vẻ hơi xa vời khi tuần này, tác phẩm sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt dự án mới ra rạp.

Ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng là Super Mario Thiên Hà, một bom tấn hoạt hình quốc tế trình làng tại Việt Nam từ 1/4. Tác phẩm vừa khép lại tuần chào sân với thành tích 10 tỷ đồng - con số chưa quá ấn tượng. Trong khi ở quốc tế, phim gây sốt, dự kiến thu mở màn hơn 370 triệu USD trên toàn cầu.

Trở lại với phòng vé Việt, một phim nội địa vừa ra mắt là Song hỷ lâm nguy lại không đạt thành tích như kỳ vọng. Phim mở màn với 7,6 tỷ đồng, con số khá khiêm tốn với mặt bằng phim Việt. Điều này ít nhiều gây ngạc nhiên khi Song hỷ lâm nguy có dàn cast nhiều gương mặt nổi tiếng như Dustin Nguyễn, Misthy, Jun Vũ hay Đinh Y Nhung...

Vấn đề của phim nằm ở kịch bản kém hấp dẫn, trong khi chiến dịch truyền thông cũng chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu không có cú lội ngược dòng những ngày tới, khả năng phim đối diện thua lỗ dễ xảy ra.

Tuần này, có đến 7 phim mới đổ bộ rạp chiếu. Nổi bật phải kể đến Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương. Nhiều khả năng, phim sẽ cạnh tranh ngôi vương với Hẹn em ngày nhật thực. Một số cái tên quốc tế đáng chú ý khác là Dưới bóng điện hạ hay Ready or not 2.

Tống Khang

  Jun Vũ

    Jun Vũ

    Jun Vũ, tên thật là Vũ Phương Anh, là người mẫu và diễn viên điện ảnh. Từ năm 15 tuổi, Jun định cư tại Thái Lan và trở thành người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn ở Thái Lan. Năm 2015, Jun Vũ xuất hiện trong video ca khúc "Sau tất cả" của ca sĩ Erik, từ đó cô dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia vào các bộ phim Việt Nam như là Vẽ đường cho yêu chạy, Cho em gần anh thêm chút nữa, Tháng năm rực rỡ,...

    • Ngày sinh: 4/6/1995
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Phim: Vẽ đường cho yêu chạy, Tháng năm rực rỡ, Người bất tử,...

