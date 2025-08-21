Phim có Quỳnh Kool ngập tranh cãi

"Gió ngang khoảng trời xanh" liên tục gây tranh cãi vì loạt diễn biến giữa các nhân vật. Nhiều tình tiết xây dựng khiên cưỡng, thiếu thuyết phục.

Gió ngang khoảng trời xanh tiếp tục là tâm điểm tranh luận xoay quanh các tình tiết mới. Hiện tại, bộ phim tập trung khai thác hai tuyến nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool).

Bên cạnh việc so sánh với bản gốc, phimkhiến người xem tranh cãi trong cách xây dựng tình tiết, tính cách nhân vật.

Ác mộng kinh tế của vợ chồng trẻ

Ngay khi biết tin mang thai, Hoàng Lam lo sợ bởi “người chồng gia trưởng” Gia Toàn (Tô Dũng). Thời điểm mới về chung một nhà, đôi vợ chồng trẻ hẹn ước sau 3 năm ổn định kinh tế mới tính đến chuyện con cái. Thế nhưng, chỉ sau một năm, cô nàng bất ngờ mang bầu.

Trong tâm thế hoảng loạn, Hoàng Lam tìm tới Mỹ Anh. Nhận kết quả chính thức cùng những lời động viên từ người chị giàu kinh nghiệm, Hoàng Lam vẫn chưa biết phải đối diện với sự thật như thế nào. Bầu không khí căng thẳng duy trì tới bữa tối khi Gia Toàn trở về sau chuyến công tác dài ngày.

Chưa kịp thông báo có con, Hoàng Lam đã phải nhận những lời lẽ khó nghe từ Gia Toàn. Khởi đầu là câu chuyện mẹ vợ nấu cơm, chăm lo nhà cửa, cả hai cuốn vào cuộc tranh cãi nảy lửa. Tới khi thấy tờ giấy xét nghiệm cùng hình ảnh siêu âm, Gia Toàn ấp úng rồi chuyển sang giận dữ.

Ám ảnh quá khứ nghèo khổ, Gia Toàn muốn trở thành người chồng, người cha trách nhiệm, đảm bảo kinh tế vững chắc. Ngược lại, Hoàng Lam vô tình bị tổn thương bởi sự cứng nhắc, thiếu tinh tế từ chồng. Những giọt nước mắt lăn dài, những dòng suy nghĩ vô tận, cả hai rơi vào bế tắc.

Gió ngang khoảng trời xanh khai thác góc khuất cuộc sống hôn nhân.

Ở một diễn biến khác, Mỹ Anh - Hải Đăng (Doãn Quốc Đam) xoay quanh loạt tình tiết “nắn gân” tiểu tam Phương (Quỳnh Anh). Tại bữa tiệc rượu, Hải Đăng bị đối tác ép ký hợp đồng, Phương là người được gọi để lại mang tài liệu tới. Ra về trong trạng thái say xỉn, cả hai suýt xảy ra tình huống thân mật.

Hay tin về cuộc gặp mặt này, Mỹ Anh tức tốc tới nhà hàng. Dìu chồng vào xe, Mỹ Anh quay sang nhắc nhở Phương về nguyên tắc làm việc. Trở về công ty, cô tiếp tục giáo huấn nữ nhân viên việc tự ý quyết định mà không thông qua cấp trên. Giữa Mỹ Anh và Hải Đăng cũng có cãi vã, song họ xử lý khéo léo bằng quan sát và hành động.

Tập phim mới nhất, Mỹ Anh và Hải Đăng lại bất đồng chuyện chọn trường cho con. Trong khi Hải Đăng phản đối đáp ứng yêu cầu hóc búa thì Mỹ Anh âm thầm nỗ lực làm bà chủ tòa nhà vui lòng.

Với Hoàng Lam và Gia Toàn, cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Nhiều tranh luận

Sau 6 tập, Gió ngang khoảng trời xanh chật vật để thoát khỏi cái bóng của 30 chưa phải là hết. Từ tình tiết tới nhân vật mở ra cuộc tranh cãi không hồi kết giữa khán giả. Với nhiều người, Mỹ Anh tạo ra khoảng cách lớn với bản gốc Đồng Dao (Cố Giai). Trái ngược dáng vẻ kiêu sa, Mỹ Anh được xây dựng có phần trầm lặng, khép nép. Tương tự, Hải Đăng do Quốc Đam đảm nhận thường xuất hiện với diện mạo xuề xòa so với phong thái đĩnh đạc của một giám đốc.

Đơn cử, Mỹ Anh nhận về vô số bình luận cho phân cảnh xách vali đi thang bộ để lấy lòng bà Lý (Khánh Huyền). Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng tình tiết xây dựng thiếu thực tế.

“Bà chủ tòa nhà leo 41 tầng bằng giày cao gót mà không rơi giọt mồ hôi nào đỉnh đấy”, “Hơi vô lý, vài tầng nghe còn được”, “Cứ làm quá nhỉ, con nhất định phải học trường đấy mới có tương lai à”, khán giả phản hồi.

Nhiều tình tiết, nhân vật tạo cảm giác khó chịu cho người xem.

Hoàng Lam và Gia Toàn lại gây tranh cãi vì phản ứng khi nhận tin mang thai con đầu lòng. Một mặt, Hoàng Lam vô lo, vô nghĩ với lối sống tiểu thư, quen được chiều chuộng. Điều đó khiến cô trở nên thiếu trách nhiệm trong hôn nhân. Mặt khác, Gia Toàn có trách nhiệm, song thói gia trưởng, tư duy rập khuôn khiến anh trở thành cái gai trong mắt người xem.

“Một người gánh nặng tiền bạc. Một người chưa kịp lớn đã muốn đi lấy chồng. Không hiểu sao cưới được”, "Bảo chưa sẵn sàng làm bố nhưng vợ bảo bỏ thì lại giãy nảy. Tóm lại là định như thế nào", "Đã nghèo còn gia trưởng", "Mệt bà vợ 10 thì mệt ông chồng 9. Không muốn có con nhưng không bỏ là như thế nào", khán giả mất kiên nhẫn với vợ chồng trẻ.