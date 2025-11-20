Phim có Quách Ngọc Ngoan rời rạp, thu 788 triệu đồng

Sau hai tuần công chiếu, "Trái tim què quặt" sẽ rời rạp vào 20/11. Doanh thu theo ghi nhận là 788 triệu đồng - con số chắn chắc khiến phim lỗ nặng.

Trái tim què quặt - tác phẩm của đạo diễn Quốc Công - sẽ kết thúc hành trình vòng vé vào hôm nay (20/11). Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim dắt túi 789 triệu đồng sau 2 tuần công chiếu - con số chắc chắn sẽ khiến NSX lỗ nặng.

Trong ngày cuối cùng, tác phẩm có một số suất chiếu ở các cụm rạp nhỏ, song hầu như không bán được vé. Thực tế, ngay từ khi ra mắt, dự án cũng không cho thấy khả năng có thể cạnh tranh, khi chỉ dắt túi chưa đầy 500 triệu đồng cuối tuần mở màn. Sau đó, phim chỉ được xếp số suất chiếu rất hạn chế, doanh thu cũng nhỏ giọt.

Lý do Trái tim què quặt có doanh thấp phần lớn được cho là do thời điểm ra mắt không thuận lợi, rơi đúng giai đoạn phòng vé thấp điểm.

Dù vậy, trước đó, nam chính Quách Ngọc Ngoan chia sẻ ngay từ đầu, đạo diễn Quốc Công không đặt áp lực về doanh thu với ê-kíp ở tác phẩm đầu tay. Anh và các diễn viên khác đều nhẹ nhõm, thoải mái khi tham gia dự án này.

Chất lượng phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới quan sát.

Trái tim què quặt do Quốc Công đạo diễn. Anh từng là nhà sản xuất của Tử chiến trên không, Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… Phim cũng đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng màn bạc, kể từ lần xuất hiện gần nhất trong Người bất tử.

Phim lấy bối cảnh những năm 1990, xoay quanh biến cố xảy ra sau cuộc cãi vả dữ dội giữa đôi trẻ Ánh (Nhật Linh) và Sơn (Việt Hưng) trên đường đến Đà Lạt. Sáng hôm sau, tin một cô gái bị sát hại làm cả thị trấn rúng động, và Sơn nhanh chóng trở thành nghi phạm số một. Trong khi đó, vợ chồng Triết (Quách Ngọc Ngoan) – Xuân (Xuân Văn) cố gắng tìm cách minh oan cho cậu em trai.

Phim ghi điểm mạnh ở phần hình ảnh trau chuốt, với màu sắc retro và những khung hình đầy chất thơ. Cách đạo diễn Quốc Công xây dựng không khí bí bách, cô độc cũng tạo chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện. Diễn xuất của dàn cast tròn trịa, đặc biệt là Việt Hưng và Xuân Văn, mỗi người đều tạo được nét riêng trong những xung đột nội tâm.

Tuy nhiên, phim có nhịp điệu quá chậm, mất nhiều thời gian để thiết lập bối cảnh, dễ làm khán giả thiếu kiên nhẫn. Lối kể lãng đãng, liên tục đan xen hồi tưởng khiến mạch phim trở nên mơ hồ và khó theo dõi. Vụ án được đặt ở trung tâm nhưng lại kết thúc lưng chừng, khiến cảm giác khép lại thiếu trọn vẹn.

Điểm yếu rõ rệt nhất là lời thoại “trên mây”, mang nặng văn chương, thiếu tự nhiên trong bối cảnh đời thực. Chính những lựa chọn này khiến Trái tim què quặt khó chạm đến số đông khán giả, dù có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận.