Phim có Jun Ji Hyun gây sốt

"Tempest" đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của Jun Ji Hyun và Gang Dong Won. Bộ phim lột tả độ khốc liệt mà chính trường mang lại trên con đường trở thành tổng thống.

Thời gian qua, Hàn Quốc cho ra mắt nhiều bộ phim truyền hình, thu hút sự chú ý bởi những cái tên nổi bật trong dàn diễn viên. Tiếp nối chuỗi phim, Tempest (tạm dịch: Giông tố) nhanh chóng hấp dẫn khán giả bởi kịch bản lớp lang, hành động đã mắt và đặc biệt là chemistry giữa Jun Ji Hyun và Kang Dong Won.

Cùng đảm nhận vai chính, Jun Ji Hyun và Kang Dong Won lại tạo dấu ấn qua nhân vật sở trưởng. Một nữ đại sứ bản lĩnh, quyết đoán kết hợp gã lính đánh thuê võ nghệ cao cường, nhạy bén tạo nên cặp đôi ăn ý. Sau loạt sóng gió, Tempest còn có những khoảnh khắc lắng đọng, tạo chemistry tinh tế giữa hai người.

Bông hồng gai nở rộ

Không thể gai góc hơn, Tempest chọn mở đầu series bằng một vụ ám sát trong giấc mơ. Dẫu vậy, nỗi ám ảnh xảy ra ở hiện thực hằn sâu trong tâm trí Jang Jun Ik (Park Hae Jun) - nghị sĩ tranh cử tổng thống và Seo Moon Ju (Jun Ji Hyun) - người vợ kiêm cựu đại sứ Liên Hợp Quốc.

Lo ngại tình huống xấu, Jun Ik yêu cầu đội vệ sĩ bám sát Moon Ju như hình với bóng. Giã từ sự nghiệp ngoại giao để làm hậu phương vững chắc, Moon Ju vẫn đau đáu về vấn đề tầm cỡ thế giới như mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Thực tế, cô chẳng thể trải lòng với ai về chủ đề này ngoài chồng và nữ tổng thống.

Gác mọi ưu tư, phiền muộn, Jun Ik và Moon Ju dành thời gian vun đắp cuộc hôn nhân khi tham gia thánh lễ tại nhà thờ. Ngay sau bài phát biểu, Jun Ik bất ngờ nhận phát súng từ một tên lính bất mãn. Thay vì hoảng loạn, Moon Ju câu kéo thời gian đủ để Baek San Ho/Mark (Gang Dong Won) xuất hiện khống chế tay súng. Khoảnh khắc hỗn loạn cũng là lần đầu hai người gặp mặt.

Tiếc rằng, tay súng chọn cách tự vẫn để không bị tra hỏi, vị nghị sĩ cũng qua đời do vết thương nghiêm trọng. Sự việc khiến cả chính trường rúng động, dân tình xôn xao. Trong khi đó, Moon Ju không thể đau buồn trước những ánh mắt cay nghiệt từ gia đình Jun Ik.

Seo Moon Ju bước vào hành trình chông gai để tranh cử tổng thống.

Tất cả ngỡ ngàng khi biết Jun Ik để lại toàn bộ tài sản cho Moon Ju, kể từ đây cuộc chiến kế thừa bắt đầu. Ngược lại, cựu đại sứ chẳng để tâm mà chỉ muốn làm rõ cái chết bí ẩn của Jun Ik. Từ những manh mối vụn vặt, Moon Ju chìm đắm vào quá trình giải mã, đồng thời âm thầm chịu giám sát từ San Ho.

Vài lần gặp gỡ, Moon Ju và San Ho thấu hiểu nhau. Nhờ có anh tìm ra bức thư mật gửi cho người chồng quá cố, cô hiểu rằng họ đang phải đối mặt với mối đe dọa về xung đột giữa các quốc gia. Do đó, Moon Ju tìm tới người bạn thân thiết và quyền lực nhất là nữ tổng thống để chấm dứt hiểm họa.

Trước câu trả lời khó nghe, Moon Ju quyết định đứng ra giải quyết vấn đề này. Muốn thực hiện điều đó, cô chọn nước cờ táo bạo khi thỏa thuận giao tài sản cho mẹ chồng với một điều kiện là giúp cô trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc. Với San Ho, sau khoảng thời gian đắn đo, anh nhận nhiệm vụ vệ sĩ sát cánh bên Moon Ju.

Ở tập mới nhất, Moon Ju tất bật chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt ứng viên tranh cử tổng thống. Những cuộc dàn xếp diễn ra, làn sóng công chúng ủng hộ kiến tạo nền tảng vững chắc. Ngược lại, thế lực thù địch lẩn khuất tìm cách để lấy mạng cô. Trong tình huống bị cài bom, San Ho một lần nữa xuất hiện đúng lúc, giải cứu Moon Ju.

Jun Ji Hyun diễn xuất ấn tượng

Tempest sở hữu một kịch bản tham vọng khi khai thác, đan xen nhiều thể loại gồm chính kịch, hành động và lãng mạn. Thay vì tạo cảm giác ôm đồm, bộ phim nỗ lực kể một câu chuyện phức tạp đồng thời đảm bảo yếu tố giải trí cho khán giả.

Điều đó được thể hiện qua bằng lối kể mạch lạc, đa góc nhìn xoay quanh bộ đôi Seo Moon Ju và Baek San Ho. Trong những cuộc đấu trí, cả hai thể hiện quan điểm qua những câu thoại ngắn gọn. Tới những phân cảnh hành động, San Ho phô diễn tư duy chiến thuật, kỹ năng chiến đấu không khác John Wick. Và rồi những khoảnh khắc cạnh nhau, họ khéo léo tạo chemistry bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần.

Gang Dong Won và Jun Ji Hyun đóng cặp ăn ý.

Nổi bật hơn cả là Seo Moon Ju của Jun Ji Hyun. Người phụ nữ này được khắc họa hình tượng công dung ngôn hạnh. Với Tempest, Jun Ji Hyun diễn xuất tròn vai khi cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò từ người vợ, người con dâu tới cựu đại sứ và ứng viên tranh cử tổng thống. Không đơn thuần là một nhân vật lớp lang, mà còn có chiều sâu tâm lý.

Là một nhà ngoại giao, chính trị gia Seo Moon Ju hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Đằng sau gương mặt nghiêm nghị là một người phụ nữ mất con, mất chồng, chịu ánh mắt ghẻ lạnh từ gia đình chồng, đặc biệt là mục tiêu mà nhiều kẻ xấu nhắm tới. Gánh trên vai sứ mệnh gìn giữ hòa bình, giải mã sự ra đi đột ngột của chồng, Seo Moon Ju trở thành nhân vật truyền cảm hứng với bản lĩnh vững vàng.

Gió tầng nào gặp mây tầng đó, Baek San Ho do Gang Dong Won đảm nhận để lại ấn tượng không kém. Vào vai lính đánh thuê chuyên nghiệp, nam diễn viên lăn xả trong những phân cảnh đấu tay đôi kịch tính. So với nhân vật kiệm lời, Gang Dong Won vẫn có những cách biểu cảm qua hành động và ánh mắt, tạo chemistry khéo léo.