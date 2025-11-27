Phim có Doãn Quốc Đam bị đánh bại

"Truy tìm long diên hương" mất ngôi đầu phòng vé sau hai tuần thống trị. Vị trí này hiện thuộc về "Zootopia: Phi vụ động trời 2" – thương hiệu hoạt hình nổi tiếng của Disney.

Truy tìm long diên hương – bộ phim do đạo diễn Dương Minh Chiến cầm trịch – đã lần đầu tiên đánh mất vị trí dẫn đầu phòng vé sau hai tuần liên tiếp thống trị.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, hiện dẫn đầu là Zootopia: Phi vụ động trời 2 – tác phẩm đến từ thương hiệu hoạt hình nổi tiếng của Disney. Sáng 27/11, bộ phim đạt khoảng 1,4 tỷ đồng trên 997 suất chiếu, trung bình mỗi suất bán được 15 vé, mức khá ổn so với mặt bằng phim ngoại tại Việt Nam năm qua.

Trong khi đó, Truy tìm long diên hương thu về 873 triệu đồng, với khoảng 11.000 vé bán ra trên 3.375 suất chiếu. Kết quả này khiến tác phẩm tạm lùi xuống vị trí thứ hai.

Bộ phim đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, khi doanh thu và số suất chiếu đều giảm trông thấy. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Truy tìm long diên hương sẽ khó cán mốc 200 tỷ đồng như dự đoán ban đầu của giới quan sát.

Truy tìm long diên hương đang hạ nhiệt nhanh chóng.

Dù vậy, chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết thành tích doanh thu này nằm ngoài kỳ vọng của anh và ê-kíp.

"Tôi không tưởng tượng được rằng khán giả lại đón nhận bộ phim đầu tay của mình nhiều đến vậy. Ban đầu, tôi chỉ mong đủ tiền hoàn vốn để có thể có động lực làm phim tiếp theo. Hiện tại, mọi thứ đã vượt ngoài kỳ vọng của tôi lẫn ê-kíp", anh cho biết.

Truy tìm long diên hương xoay quanh câu chuyện của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tâm (Ma Ran Đô). Cả hai sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển bình yên. Tâm sau đó lên thành phố mưu sinh. Trong một lần trở về quê, anh lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất. Tâm đã quyết định lên thành phố tìm em trai, đem long diên hương trở về trước khi bị dân làng phát hiện.

Hành trình này gặp không ít chông gai, vì chẳng ai nắm chính xác thông tin Tuấn đang ở đâu. Càng trắc trở hơn khi Tuấn vướng vào rắc rối với băng đảng giang hồ đòi nợ, do Cường "liều" (Doãn Quốc Đam) cầm đầu.

Kịch bản Truy tìm long diên hương khá đơn giản, song ghi điểm ở phần hành động và mảng miếng hài.