Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phim Châu Tinh Trì tháo chạy

  • Thứ hai, 19/1/2026 06:11 (GMT+7)
  • 32 phút trước

"Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp" chật vật khi chiếu tại Việt Nam. Phim vừa khép lại hành trình tại rạp với doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp không còn suất chiếu từ 18/1. Phim khép lại hành trình tại phòng vé Việt sau chưa đầy 3 tuần ra mắt. Theo ghi nhận, doanh thu tác phẩm là 1,1 tỷ đồng - thành tích rất khiêm tốn so với dàn phim chiếu dịp Tết Dương lịch 2026.

Thành tích bết bát này xuất phát từ việc phim có rất ít suất chiếu. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, tác phẩm được chiếu giới hạn tại một số tỉnh thành, bình quân mỗi rạp chỉ có khoảng 1 suất chiếu/ngày. Hầu hết suất chiếu phân bổ vào những khung giờ kém thuận tiện cho khán giả, nên lượng vé bán ra nhỏ giọt.

Chau Tinh Tri anh 1

Phim của Châu Tinh Trì lép vế ở rạp Việt. Ảnh: NPH.

Ở diễn biến khác, hậu truyện Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên ra rạp từ 9/1 cũng ghi nhận doanh thu rất khiêm tốn. Sau khoảng 10 ngày chiếu, tác phẩm mới dắt túi hơn 500 triệu đồng.

Thành tích này gây tiếc nuối khi phim vốn được cho là tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì. Ngoài khía cạnh lãng mạn, Tiên lý kỳ duyên còn đan xen các khía cạnh hấp dẫn khác như Chí Tôn Bảo dần chấp nhận thân phận Tôn Ngộ Không, chiến đấu với Ngưu Ma Vương và bảo vệ sư phụ. Khác với Nguyệt quang bảo hạp vốn tập trung đa phần vào hài kịch, phần hậu truyện còn lồng ghép nhiều thông điệp về lựa chọn và trách nhiệm khi đứng giữa lý và tình.

Tác phẩm từng nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Năm 2005, cả hai phần Đại thoại tây du đều được bình chọn vào Top 100 phim Hoa ngữ hay nhất thế kỷ của Hiệp hội Điện ảnh Hong Kong.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

‘Thiên đường máu’ có Hoài Lâm - chủ đề hấp dẫn nhưng nhiều hạn chế

“Thiên đường máu” chỉ sau ít ngày chiếu đã dắt túi 50 tỷ đồng. Phim có chủ đề hấp dẫn, nhưng chất lượng kịch bản không như kỳ vọng.

06:00 5/1/2026

Phim 'bom tấn', concert tiếp đà bùng nổ 2026

Sự bùng nổ của loạt phim bom tấn, cùng các concert quy mô lớn được kỳ vọng trở thành bản lề đầy uy lực cho thị trường giải trí 2026 có thêm những thành tích đột phá mới.

10:59 22/12/2025

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

17:52 1/1/2026

Tống Khang

Châu Tinh Trì Đại thoại tây du nguyệt quang bảo hạp

    Đọc tiếp

    Su tan vo cua bo doi dep bac nhat nhac Viet hinh anh

    Sự tan vỡ của bộ đôi đẹp bậc nhất nhạc Việt

    36 phút trước 06:08 19/1/2026

    0

    Trong những năm bên nhau, Tóc Tiên và Touliver luôn là cặp sao được công chúng quan tâm, chú ý. Họ duy trì đời sống hôn nhân sạch, không scandal với hành trình phát triển ấn tượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý