Phim Châu Tinh Trì tháo chạy

"Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp" chật vật khi chiếu tại Việt Nam. Phim vừa khép lại hành trình tại rạp với doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Đại thoại Tây du: Nguyệt quang bảo hạp không còn suất chiếu từ 18/1. Phim khép lại hành trình tại phòng vé Việt sau chưa đầy 3 tuần ra mắt. Theo ghi nhận, doanh thu tác phẩm là 1,1 tỷ đồng - thành tích rất khiêm tốn so với dàn phim chiếu dịp Tết Dương lịch 2026.

Thành tích bết bát này xuất phát từ việc phim có rất ít suất chiếu. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, tác phẩm được chiếu giới hạn tại một số tỉnh thành, bình quân mỗi rạp chỉ có khoảng 1 suất chiếu/ngày. Hầu hết suất chiếu phân bổ vào những khung giờ kém thuận tiện cho khán giả, nên lượng vé bán ra nhỏ giọt.

Phim của Châu Tinh Trì lép vế ở rạp Việt. Ảnh: NPH.

Ở diễn biến khác, hậu truyện Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên ra rạp từ 9/1 cũng ghi nhận doanh thu rất khiêm tốn. Sau khoảng 10 ngày chiếu, tác phẩm mới dắt túi hơn 500 triệu đồng.

Thành tích này gây tiếc nuối khi phim vốn được cho là tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì. Ngoài khía cạnh lãng mạn, Tiên lý kỳ duyên còn đan xen các khía cạnh hấp dẫn khác như Chí Tôn Bảo dần chấp nhận thân phận Tôn Ngộ Không, chiến đấu với Ngưu Ma Vương và bảo vệ sư phụ. Khác với Nguyệt quang bảo hạp vốn tập trung đa phần vào hài kịch, phần hậu truyện còn lồng ghép nhiều thông điệp về lựa chọn và trách nhiệm khi đứng giữa lý và tình.

Tác phẩm từng nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Năm 2005, cả hai phần Đại thoại tây du đều được bình chọn vào Top 100 phim Hoa ngữ hay nhất thế kỷ của Hiệp hội Điện ảnh Hong Kong.