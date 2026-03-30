Phim 18+ của Khả Như thu gần 130 tỷ

  • Thứ hai, 30/3/2026 05:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

"Quỷ nhập tràng" dắt túi gần 130 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp nhưng giảm nhiệt mạnh. Trong khi "Tài" của Mỹ Tâm cũng đuối sức rõ rệt dù ê-kíp nỗ lực truyền thông, quảng bá.

Theo Box Office Vietnam, tin vui mới cho điện ảnh Việt khi trong quý I năm 2026, tổng doanh thu phim nội địa đạt 1.109 tỷ đồng, phá vỡ kỷ lục của cùng kỳ năm 2025 (1.108 tỷ). Với việc Hẹn em ngày nhật thực đang có màn chạy đà về doanh thu đầy khả quan, thành tích phim Việt trong 3 tháng đầu năm nay sẽ còn tiếp tục tăng, dự kiến rơi vào ngưỡng 1.140 - 1.150 tỷ đồng.

Hẹn em ngày nhật thực là phim chốt sổ rạp Việt quý I năm 2026. Ảnh: NSX.

Trở lại với phòng vé tuần qua, cái tên được săn đón nhất là Hẹn em ngày nhật thực. Tác phẩm lãng mạn của đạo diễn Lê Thiện Viễn thu xấp xỉ 20 tỷ đồng trong các suất chiếu đặc biệt. Phim không quá đầu tư vào truyền thông, nhưng đang dần thu hút sự quan tâm hơn nhờ phản hồi tích cực về chất lượng.

Trong khi đó, dàn phim Việt ra mắt trước đó đều đã giảm nhiệt sâu. Quỷ nhập tràng 2 tụt xuống vị trí top 3 bảng tổng sắp với doanh thu 2,2 tỷ trong ngày cuối tuần. Tới nay, bộ phim 18+ đã mang về 127 tỷ - con số nghịch lý khi chất lượng phim chỉ được đánh giá ở mức dưới trung bình.

Tài của Mỹ Tâm cũng đã hụt hơi ở những chặng cuối. Tính đến tối 29/3, tác phẩm hành động dắt túi 110 tỷ đồng. Những ngày qua, ê-kíp của Tài vẫn miệt mài với các chiến dịch cinetour kích cầu mua vé và truyền thông phim trên mạng xã hội. Song với tình hình phòng vé hiện tại, Tài nhiều khả năng sẽ dừng chân trước ngưỡng doanh thu 120 tỷ đồng.

Quỷ nhập tràng 2 thu 127 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Loạt phim Việt ra mắt dịp Tết như Thỏ ơi, Báu vật trời cho hay Mùi phở hầu như đều cạn kiệt sức hút, chỉ còn ít suất chiếu với doanh thu tăng nhỏ giọt. Dự kiến, bộ ba sẽ rời rạp trong ít ngày tới, nhường sân chơi cho loạt phim mới.

Tuần này, Song hỷ lâm nguy của đạo diễn Vũ Hà ra mắt, có cuộc cạnh tranh ngôi vương với Hẹn em ngày nhật thực. Bên cạnh đó còn có hai phim quốc tế đáng chú ý là Phim Super Mario Thiên Hà Ánh dương của mẹ.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

‘Cô dâu’ không giống ai

"Cô dâu!" của Maggie Gyllenhaal đặc biệt, trần trụi, đầy tính phơi bày. Chỉ là giá như cách truyền tải thông điệp phim tinh tế và thận trọng hơn một chút nữa.

18:22 22/3/2026

'Tội phạm 101' toàn sao vẫn 'xịt'

"Crime 101" (tựa Việt: Tội phạm 101) sở hữu kịch bản có chiều sâu và dàn cast hạng A đầy thực lực. Thế nhưng, phim lại thất bại phòng vé với doanh thu lẹt đẹt.

18:46 21/3/2026

Nhặt sạn phim kinh dị trăm triệu USD

Sau nhiều lần không qua vòng kiểm duyệt, "Scream 7" vừa đặt chân ra rạp Việt trước sự bất ngờ của fan dòng phim kinh dị.

37:2209 hôm qua


    Đọc tiếp

    Ly do Phuong Oanh duoc chon la hoa hau hinh anh

    Lý do Phương Oanh được chọn là hoa hậu

    32 phút trước 08:29 30/3/2026

    0

    Chung kết Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh. Song kết quả này nhận ý kiến trái chiều trên các diễn đàn, mạng xã hội.

    Gia canh Hoa hau Phuong Oanh hinh anh

    Gia cảnh Hoa hậu Phương Oanh

    1 giờ trước 07:57 30/3/2026

    0

    Gia đình của Phương Oanh có mặt đông đủ để cổ vũ người đẹp trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025. Người thân tiết lộ cô sống tích cực, tự lập từ bé.

    Ap luc de nang ca si Viet hinh anh

    Áp lực đè nặng ca sĩ Việt

    2 giờ trước 06:37 30/3/2026

    0

    Các ca sĩ Việt có lượng fan lớn, trung thành càng dễ đối mặt với áp lực. Quyền lực từ người hâm mộ buộc họ làm việc chỉn chu, cẩn trọng hơn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

