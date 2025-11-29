iPhone 17 đã giúp Apple lội ngược dòng như thế nào

Không quá vội với AI hay smartphone gập, Apple chuẩn bị soán ngôi Samsung nhờ duy trì các cải tiến thực dụng trên iPhone 17.

Sau nhiều năm bám đuổi, Apple chuẩn bị vượt mặt Samsung về thị phần smartphone toàn cầu. Công ty Hàn Quốc sẽ chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài hơn 10 năm, nhường chỗ cho một trong những hãng công nghệ giá trị nhất thế giới.

Theo giới phân tích quốc tế, ngôi đầu của Apple đến từ chiến lược ổn định thay vì cố gắng chạy đua công nghệ. Trong khi nhiều đối thủ căng mình giành giật thị phần, việc nâng cấp các tính năng cơ bản của iPhone là yếu tố giúp Táo khuyết ngược dòng.

Chưa cần AI, iPhone 17 vẫn bán tốt

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho thấy Apple dự kiến xuất xưởng 243 triệu iPhone trên toàn cầu năm nay, cao hơn so với Samsung (235 triệu). Thị phần hãng có thể đạt 19,4%, vượt qua mức 18,7% của đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Lưu ý rằng đây là lượng hàng được nhà sản xuất vận chuyển đến kênh bán lẻ, khác với doanh số bán trực tiếp đến tay người dùng. Tuy vậy, đây vẫn là dữ liệu quan trọng, thể hiện nhu cầu thị trường và doanh số kỳ vọng từ các hãng.

Thành công của Apple chủ yếu đến từ dòng iPhone 17. Theo Counterpoint Research, doanh số các mẫu iPhone 2025 (tính cả iPhone Air) trong 4 tuần đầu tại Mỹ cao hơn 12% so với dòng iPhone 16 (không tính iPhone 16e). Tại Trung Quốc, doanh số dòng iPhone 17 trong cùng kỳ cũng cao hơn 18% so với bản tiền nhiệm.

Sản lượng smartphone toàn cầu của một số hãng giai đoạn 2010-2029 (ước tính). Ảnh: Counterpoint Research.

Trả lời Tri Thức - Znews, nhà phân tích Kiranjeet Kaur, Giám đốc Nghiên cứu bộ phận Điện thoại di động tại IDC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định doanh số năm nay của Apple còn được đóng góp bởi iPhone 16. Trong khi đó, các nâng cấp trên iPhone 17 vừa đủ thu hút người dùng.

“Apple đã có những cải tiến đáng kể về phần cứng trên iPhone 17 cơ bản, trong khi dòng Pro tiếp tục thu hút người dùng. Chính sách trả góp, thu cũ đổi mới góp phần giải quyết lo ngại về chi phí.

Nhìn chung, khách hàng đánh giá iPhone 17 là bản nâng cấp toàn diện, gần như không có điểm trừ, tất cả được gói gọn trong mức giá rất cạnh tranh”, bà Kaur nhận định.

Ngoài sự đón nhận tích cực của thị trường với iPhone 17, nhà phân tích Yang Wang từ Counterpoint Research cho rằng lý do lớn khiến Apple đạt doanh số cao còn đến từ chu kỳ nâng cấp bùng nổ. Nhiều người dùng mua smartphone trong thời kỳ Covid-19 đang có nhu cầu nâng cấp điện thoại.

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: The Verge.

Đồng quan điểm, nhà phân tích Le Xuan Chiew, Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Omdia, cho rằng phần cứng vẫn là yếu tố quan trọng khiến người dùng nâng cấp iPhone 17. Trong đó, iPhone 17 cơ bản có dung lượng lưu trữ cao hơn và không tăng giá, dòng Pro sở hữu thiết kế mới.

“Với một số tính năng Apple Intelligence bị hoãn, chu kỳ nâng cấp trong ngắn hạn không xoay quanh lợi ích tức thời của AI, thay vào đó tập trung vào việc kết hợp phần cứng-phần mềm chặt chẽ của Apple, bên cạnh cải tiến về kiểu dáng và nhu cầu chuyển đổi từ thiết bị cũ”, ông Chiew nhận định.

Nhà phân tích Kiranjeet Kaur cũng lưu ý về việc một số tính năng Apple Intelligence đang phát hành chậm, trong khi nhiều đối thủ ngày càng hoàn thiện bộ công cụ AI trên di động. Dù vậy, Apple vẫn có lợi thế bởi lượng người thực sự cần AI trên di động chưa nhiều, một số tính năng vẫn là ý tưởng, trong khi ứng dụng thực tế còn hạn chế.

“Đối với nhiều người nâng cấp iPhone, điều quan trọng là thiết bị mới tốt hơn bao nhiêu so với mẫu máy đã mua cách đây 2, 3 hay 4 năm. Những thiết bị hiện tại vẫn sở hữu phần cứng phù hợp cho các tính năng AI tương lai”, bà Kaur nói thêm.

Khó đánh mất "ngôi vương"

Apple dự kiến ra mắt iPhone 17e giá rẻ năm 2026 cùng iPhone gập đầu tiên. Tuy ra mắt smartphone gập chậm hơn đối thủ, Táo khuyết vẫn vượt qua Samsung về thị phần, đặc biệt khi công ty Hàn Quốc dành nhiều năm cố gắng phổ cập thiết bị gập.

Nói với Tri Thức - Znews, nhà phân tích Le Xuan Chiew từ Omdia nhấn mạnh điều này cho thấy sự ổn định và lòng trung thành của người dùng với dòng iPhone truyền thống.

“Samsung dành nhiều năm nỗ lực phổ cập smartphone gập, song tỷ lệ thiết bị chiếm chưa đến 10% cơ cấu sản phẩm của công ty.

Trong khi đó, chiến lược củng cố dòng máy đầu bảng và truyền thống của Apple, cùng với tối ưu hóa chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường bán đợt đầu, giúp công ty tăng quy mô mà không cần dựa vào thiết kế mới”, ông Chiew cho biết.

Nhà phân tích Kiranjeet Kaur chỉ ra smartphone gập vẫn là thị trường ngách, dù nhiều hãng lớn đều có điện thoại gập trong danh mục sản phẩm, dẫn đầu là Huawei (tại Trung Quốc) và Samsung (những thị trường khác).

Dòng iPhone 17 được mở bán trong ngày đầu tại Việt Nam. Ảnh: Việt Hà.

Cùng với Việt Nam, Apple nâng số thị trường mở bán iPhone 17 đợt đầu lên 63, trong khi trước đó là 58. Hãng cũng hưởng lợi từ tác động thuế quan thấp hơn dự kiến, giúp mở rộng chuỗi cung ứng và tăng trưởng tại một số khu vực, gồm các thị trường mới nổi. Việc đồng nội tệ tăng giá so với USD, triển vọng kinh tế vững chắc cũng thúc đẩy niềm tin từ người dùng.

“Với những yếu tố mang tính cấu trúc này, Apple ở vị trí thuận lợi để vượt qua Samsung về lượng máy xuất xưởng trong năm nay”, nhà phân tích Yang Wang từ Counterpoint Research chia sẻ.

Không chỉ năm nay, hãng phân tích dự đoán Apple sẽ giữ vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu đến 2029. Các chuyên gia nêu vài lý do, trong đó gồm con số 358 triệu iPhone cũ được bán từ năm 2023 đến quý II/2025.

“Những người dùng này có khả năng nâng cấp lên iPhone mới trong những năm tiếp theo. Các yếu tố trên tạo ra nhu cầu đáng kể, dự kiến duy trì tăng trưởng doanh số iPhone các quý tới”, báo cáo từ Counterpoint Research cho biết.

Apple cũng chọn chiến lược mở rộng phân khúc iPhone, gồm dòng "e". Hãng dự kiến điều chỉnh lịch trình giới thiệu iPhone 2 đợt/năm, ra mắt phiên bản kỷ niệm 20 năm iPhone vào 2027.

“Apple đang định vị chiến lược để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng từ người dùng, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Hãng cũng duy trì hiện diện trong phân khúc cận cao cấp, được dự đoán tăng trưởng nhanh hơn thị trường chung", Counterpoint nhận định.

Với việc doanh số phục hồi và ra mắt smartphone gập thuộc phân khúc cao cấp, Apple dự kiến ​vẫn là nhà sản xuất đóng góp doanh thu lớn nhất thị trường smartphone đến cuối thập kỷ.

Cơ hội nào cho đối thủ?

Trước sức ép từ Apple (phân khúc cao cấp) và các hãng Trung Quốc, giới phân tích cho rằng Samsung sẽ gặp khó khăn nếu muốn giành lại vị trí số một từ Apple. Dù vậy, hãng vẫn có lợi thế từ phân khúc cận cao cấp.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, Samsung theo đuổi 2 chiến lược, vừa tăng trưởng lợi nhuận vừa duy trì quy mô sản lượng. Trong nhiều trường hợp, hãng sẵn sàng hy sinh doanh số để đảm bảo biên lợi nhuận, theo chia sẻ từ nhà phân tích Kiranjeet Kaur.

Theo bà Kaur, phân khúc cận cao cấp rất quan trọng để các hãng tiếp cận người dùng nhạy cảm về giá, nhưng vẫn đòi hỏi trải nghiệm tiệm cận dòng đầu bảng (flagship).

Samsung Galaxy Z Fold7. Ảnh: The Verge.

Với Samsung, những thiết bị này gồm Galaxy FE, flagship đời cũ và Galaxy A dòng cao cấp. Đối thủ chính của công ty Hàn Quốc trong phân khúc này gồm iPhone đời cũ và flagship từ Trung Quốc.

“Thế mạnh của Samsung trong phân khúc này gồm giải pháp tài chính linh hoạt (trả góp, mua trước trả sau) thông qua các đơn vị tài chính, đồng thời tích hợp tính năng từ flagship lên những thiết bị thấp hơn.

Ví dụ điển hình là thành công của Samsung tại Ấn Độ, sản lượng flagship của hãng tăng đáng kể bất chấp cạnh tranh thị phần từ Apple”, bà Kaur chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo nhà phân tích Le Xuan Chiew, vị thế số một của Apple khiến cuộc chơi trở nên khó khăn hơn với đối thủ. Lợi thế về quy mô, sức mạnh thương hiệu, chiến lược đầu tư sâu rộng vào hệ thống phân phối tại các thị trường như Ấn Độ tạo đà tăng trưởng mạnh cho Táo khuyết.

Dù vậy, Apple vẫn gặp thách thức đặc biệt tại Trung Quốc, về phía khách hàng lẫn đối thủ nội địa. Đại diện từ Omdia chỉ ra thị trường Trung Quốc là một trong những rủi ro chính, đặc biệt khi sản lượng iPhone quý gần nhất đi ngang.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tuấn Anh.

Cùng với Mỹ, Trung Quốc là thị trường chiến lược với Apple. Dù vậy, vị thế thống trị của hãng có thể "lung lay" bởi sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa, trong bối cảnh trải nghiệm người dùng ngày càng chú trọng vào AI. Địa chính trị và quy định pháp lý cũng là các rủi ro, bên cạnh việc phát hành trễ Apple Intelligence.

“Dù vậy, doanh số iPhone tại Mỹ tính đến hiện tại vẫn tăng 2% so với 2024, cho thấy khả năng phục hồi. Trong khi đó, các thị trường như Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ những model cũ, nhu cầu dịp lễ hội và các khoản đầu tư liên tục vào kênh phân phối, marketing của Apple”, ông Chiew nói thêm.

Trong khi Apple sở hữu lòng trung thành mạnh mẽ từ người dùng, vẫn có nhiều người dùng Android muốn gắn bó với hệ sinh thái. Theo nhà phân tích Kiranjeet Kaur, đây là cơ hội để các hãng Android tạo ra sự gắn bó hơn với thương hiệu.