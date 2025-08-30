Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phía Negav đính chính và xin lỗi?

  • Thứ bảy, 30/8/2025 17:58 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Fanpage PN Legal đăng tải thông tin đính chính liên quan tới Negav. Công ty luật gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định là đại diện pháp lý cho rapper.

Chiều 30/8, PN Legal - công ty luật được cho là đại diện của rapper Negav lên tiếng đính chính trên fanpage. Mở đầu văn bản, PN Legal cung cấp nhiều thông tin liên quan tới giấy tờ pháp lý. Đơn vị cho biết đã làm việc và giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) sau khi đăng tải văn bản gây tranh cãi hôm 21/8.

rapper gay tranh cai anh 1

Negav liên tục vướng tranh cãi thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Tiếp tục, PN Legal đính chính với nội dung như sau: "Thứ nhất, một số nội dung trích dẫn trong Thông báo số 01/2025/TB-PNL có thể gây hiểu nhầm về kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Do đó, PN Legal chân thành gửi lời xin lỗi đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), đồng thời xin cảm ơn Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05) đã hướng dẫn, nhắc nhở và tạo điều kiện để PN Legal thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định".

"Thứ hai, PN Legal tiếp tục là bên đại diện theo ủy quyền hợp pháp của ông Đặng Thành An, căn cứ Hợp Đồng Ủy Quyền ngày 21/08/2025; phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Đặng Thành An theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật", đơn vị này thông báo.

Hôm 21/8, fanpage PN Legal đăng tải văn bản cảnh báo về việc đưa tin sai về ông Đặng Thành An (nghệ danh Negav). Song, văn bản này nhanh chóng gây tranh cãi với một số thông tin liên quan tới Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao.

Vài giờ sau, fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao đăng tải thông báo: “Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (NEGAV), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN LEGAL và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản”.

Negav tụt dốc sau loạt bài đăng nhạy cảm từ vài năm trước bị đào lại và gây tranh cãi vào tháng 10/2024. Thời điểm đó, rapper xin lỗi và tạm dừng hoạt động. Vài tháng sau, Negav hoạt động trở lại.

Mới đây, Negav xuất hiện trong một sự kiện do nhãn hàng dành cho phụ nữ thực hiện. Nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận và tẩy chay khiến nhãn hàng phải lên tiếng xin lỗi. Kể từ khi ồn ào nổ ra, Negav và đơn vị quản lý vẫn giữ im lặng. Nam rapper được cho là bị gạch tên tại hai lễ hội âm nhạc ở Hải Phòng (30/8) và Quy Nhơn (1/9). Tuy nhiên, theo thông tin nhà sản xuất công bố trước đó, Negav sẽ tham gia Anh trai say hi mùa 2.

Nhật Long

rapper gây tranh cãi PN Legal Đặng Thành An Negav A05 pháp luật giải trí showbiz nghệ sĩ Việt

