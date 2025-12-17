Phi logic, thông điệp độc hại trong xu hướng chống già hóa

Cuốn sách “Unapologetic Aging” tuyên chiến với thông điệp chống già hóa đang quá phổ biến trong xã hội, theo Seattle Times.

Ảnh: Teen Vogue.

Một điều dễ thấy là công chúng đang sống trong một xã hội chống già hóa, luôn tôn sùng vẻ đẹp, sự mảnh mai và tuổi trẻ. Và những chuẩn mực phi thực tế ấy đang khiến nhiều người cảm thấy bị áp lực khi phải giữ gìn vẻ ngoài và hành xử thích ứng với thông điệp “mãi mãi trẻ trung” ấy.

Trong cuốn sách mới Unapologetic Aging: How to Mend and Nourish Your Relationship With Your Body phát hành ngày 16/12, chuyên gia dinh dưỡng Deb Benfield tìm hiểu văn hóa ăn kiêng và chăm sóc sức khỏe đã chịu ảnh hưởng ra sao từ thông điệp chống già hóa đang quá phổ biến này.

Già hóa không đồng nghĩa với suy yếu

Ảnh: Seattle Times.

Tác giả bóc tách những thông điệp độc hại công chúng đang tiếp nhận hàng ngày về kiểu cơ thể nào là “chấp nhận được”, kiểu cơ thể nào thì không và tại sao việc phấn đấu trở thành một “siêu người già”, trong đó độ tuổi tăng lên nhưng diện mạo và chức năng cơ thể vẫn trẻ trung, không phải là điều đúng đắn.

Như Benfield giải thích, thông điệp chống già hóa xuất phát từ việc con người lo sợ bị suy giảm khả năng thể chất và nhận thức. Tuy nhiên, già đi không có nghĩa là suy yếu và trẻ trung không có nghĩa là mạnh mẽ. Vẫn có rất nhiều người trẻ nhưng suy yếu về thể chất và tinh thần và những người cao tuổi lại có cơ thể và trí óc khỏe mạnh.

Thêm vào đó, trong khi bản thân thuật ngữ “chống lão hóa” đã thiếu logic, bởi mỗi con người đều đang già đi từ ngày mình sinh ra, thì theo Benfield, mọi người cũng rất khó đạt được trạng thái “siêu người già” vì nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát con người.

Tuy nhiên, những khía cạnh này đã bị lu mờ khi truyền thông chủ yếu ca ngợi các “siêu người già”, khẳng định rằng con người nên và cần đảo ngược quá trình già hóa. Thông điệp sai lệch này không chỉ góp phần gia tăng sự phân biệt tuổi tác mà còn len lỏi khắp ngành làm đẹp, thể hình, ăn kiêng và chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng chống già hóa.

Người dùng đã quá quen với các sản phẩm chống già hóa. Ảnh: Page Six.

Tâm thế đón nhận tuổi già

Theo Benfield, việc nhận ra bản chất của thông điệp già hóa là điều thiết yếu để có một tâm thế đón nhận cuộc sống thoải mái và cách rèn luyện sức khỏe phù hợp. Con người không thể sống thoải mái mỗi ngày nếu luôn sợ hãi việc già đi.

Benfield bày tỏ: “Tôi cảm thấy mọi người đều rất xấu hổ khi nói tới chuyện già hóa, và tôi đang cố gắng phản biện lại điều đó. Không có gì đáng xấu hổ khi được sống lâu hơn”.

“Hiểu đơn giản thì chống lão hóa chính là chống lại sự sống. Mỗi người có cách sống riêng và họ cũng có cách già đi riêng của mình. Việc quá tập trung vào kìm hãm tuổi già sẽ giới hạn cuộc sống của bạn. Độ tuổi trung niên là một cơ hội để nhận ra: Ồ, tôi không có nhiều thời gian, tôi không còn nhiều năng lượng, nên tôi cần đưa ra những lựa chọn có mục tiêu. Đó chính là vẻ đẹp của tuổi trung niên. Nhưng dường như không phải ai cũng nhận ra điều đó. Chúng ta đều đang mắc kẹt ở tuổi vị thành niên”, bà bày tỏ.

Ngoài ra, một yếu tố nữa cũng đang bị đánh đồng là chống già hóa để có thể sống độc lập. Benfield chia sẻ: “Một điều tôi liên tục nghe từ các thân chủ của mình là: ‘Tôi làm tất cả điều này để có thể sống độc lập’… Tôi hiểu họ vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đề cao tính độc lập và chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta cần hiểu được mình đang phụ thuộc vào cộng đồng nhiều như thế nào”.

“Nếu muốn già đi một cách thoải mái, tôi cũng cho rằng chúng ta cần học cách chăm sóc lẫn nhau, thay vì chỉ hướng đến sự độc lập. Cuộc sống một mình có thể tạo ra sự cô lập, một yếu tố góp phần vào sự suy giảm thể chất và tinh thần khi về già”, Benfield cho hay.

Tác giả cũng đề cập đến các trường hợp quá chú trọng rèn luyện thể chất để có thể sống độc lập nhưng lại vô tình làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần. “Trọng tâm của tôi là giúp những người ở tuổi trung niên và lớn tuổi duy trì được sức khỏe tinh thần, không tái phát rối loạn ăn uống đã từng bị hoặc phát triển thêm các chứng rối loạn ăn uống mới”, Benfield cho hay,

Trong sách, Benfield cũng chia sẻ những lời khuyến nghị của một nhà trị liệu. “Bà ấy nói rằng cuộc sống giống như khi bạn đang chơi xà đơn, bạn phải buông tay thì mới tiến về phía trước được. Bạn không thể chỉ bám chặt xà mãi. Và đó là cách tôi cảm nhận về sự già đi một cách tự nhiên. Đây là quá trình tiến hóa thành điều bạn muốn trở thành”, tác giả bày tỏ.