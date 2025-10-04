Phát triển VINAFOR trở thành tập đoàn lâm nghiệp quy mô lớn

Chiều 4/10, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR).

VINAFOR tiền thân là Tổng công ty Lâm sản Việt Nam theo Quyết định số 667 của Bộ Lâm nghiệp cũ trên cơ sở sáp nhập 10 Tổng công ty và Liên hiệp các xí nghiệp thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ. Ngày 4/11/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 993/1997/QĐ-TTg xếp hạng Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.

Tổng công ty quản lý và phát triển hàng chục nghìn hecta rừng trồng trên cả nước, không chỉ cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ ổn định cho ngành công nghiệp chế biến mà còn góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Hoạt động trên địa bàn hàng chục tỉnh, thành phố, qua 30 năm xây dựng và phát triển, VINAFOR đã tạo công ăn, việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần quan trọng trong việc trồng rừng, phát triển vùng nguyên liệu, phát triển ngành lâm nghiệp trong phạm vi cả nước, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; cũng như công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho bà con, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới… Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển, lợi nhuận ở mức cao.

Hướng tới tương lai, VINAFOR sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng rừng trồng, giống cây lâm nghiệp, chế biến các sản phẩm lâm nghiệp để tiếp tục vươn xa, mang lại giá trị lớn lao cho cộng đồng, chung tay vì một thế giới xanh, vì một Việt Nam xanh, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ qua 30 năm xây dựng và phát triển VINAFOR đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, đóng góp quan trọng cho ngành lâm nghiệp, chế biến gỗ… Từ xuất phát điểm khiêm tốn, đến nay Tổng công ty đã có quy mô tương đối lớn, quản lý hơn 43.000 ha rừng; tạo công ăn việc làm cho hơn 30.000 lao động.

Phó thủ tướng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn xác định lâm nghiệp là ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, vừa góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho VINAFOR. Ảnh: VGP/Trần Mạnh.

Phó thủ tướng cho rằng để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, kinh tế rừng phải phát triển theo chiều sâu dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, theo đó cần tăng cường sức mạnh cho ngành lâm nghiệp trong đó VINAFOR giữ vai trò trung tâm.

Phó thủ tướng đề nghị thời gian tới VINAFOR cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng vùng nguyên liệu, chế biến sâu, phát triển rừng bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao…

Bên cạnh đó, VINAFOR cũng cần tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hội nhập sâu rộng hơn nữa vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Hướng tới phát triển trở thành tập đoàn lâm nghiệp quy mô lớn.

Phó thủ tưởng tin tưởng tập thể VINAFOR sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để đưa Tổng công ty phát triển mạnh mẽ. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Tổng công ty VINAFOR hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho VINAFOR.