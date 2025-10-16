Phát ngôn gây sốc của Gattuso

HLV Gennaro Gattuso tỏ ra quyết tâm trong việc giúp tuyển Italy giành vé dự World Cup 2026.

Gattuso đang chịu áp lực lớn. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ hôm 15/10, Gattuso cho biết: “Nếu không thể đưa đội tuyển đến World Cup, tôi sẽ rời khỏi đất nước này. Tôi đã sống khá xa rồi, nhưng nếu tình huống tệ hơn, tôi sẽ đi thật xa hơn nữa".

Phát biểu của Gattuso ngay lập tức được truyền thông Italy và quốc tế chú ý. Động thái này cũng chứng minh tập thể Italy đang khát khao trở lại giải đấu lớn nhất hành tinh sau hai lần vắng mặt liên tiếp.

Italy đang nằm ở vị trí nhì bảng I vòng loại World Cup 2026 và đã đảm bảo ít nhất suất đá play-off nhờ chiến thắng 3-0 trước Israel hôm 15/10. Nhưng để "Azzurri" tranh vé trực tiếp vào vòng chung kết vẫn là nhiệm vụ khó khăn, bởi Na Uy đang dẫn đầu bảng với hiệu số vượt trội.

Gattuso mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Italy thay thế Luciano Spalletti hồi tháng 6, với nhiệm vụ giúp ĐTQG giành vé dự World Cup 2026.

Trong quá khứ, Gattuso là một phần quan trọng trong đội hình vô địch World Cup 2006 và có 73 lần khoác áo tuyển Italy. Ông cũng góp mặt trong đội hình giành chức vô địch U21 châu Âu năm 2000.

Gattuso từng dẫn dắt AC Milan, Napoli, Marseille và gần đây là Hajduk Split. Tại Napoli, ông giúp đội giành Coppa Italy 2019/20. Khi còn thi đấu, Gattuso nổi tiếng chơi máu lửa, không ngại va chạm.

