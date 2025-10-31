Phạt nặng tài xế lái ôtô ngược chiều ở TP.HCM

Ngày 31/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và đã xác định được phương tiện cùng tài xế điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phương Tân Vạn gây bức xúc.
Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận tin phản ánh về vụ việc xe ôtô biển số 61K-500.35 đi ngược chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.
Tài xế làm việc với lực lượng chức năng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển xe ôtô nêu trên là Đ.V.H (SN 1963, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.
Làm việc với cảnh sát giao thông, ông H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ôtô biển số 61K-500.35 đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua địa bàn phường Dĩ An (TP.HCM) vào sáng 29/10, được người đi đường dùng điện thoại quay lại.
Với hành vi điều khiển xe ôtô đi ngược chiều, tài xế bị lập biên bản xử phạt số tiền 19.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
