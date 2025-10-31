Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phạt nặng tài xế lái ôtô ngược chiều ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 31/10/2025 18:30 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sau khi vào cuộc xác minh nhanh, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Ngày 31/10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và đã xác định được phương tiện cùng tài xế điều khiển ôtô đi ngược chiều trên đường Mỹ Phương Tân Vạn gây bức xúc.

Trước đó, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận tin phản ánh về vụ việc xe ôtô biển số 61K-500.35 đi ngược chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Tai xe nguoc chieu TP.HCM anh 1

Tài xế làm việc với lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển xe ôtô nêu trên là Đ.V.H (SN 1963, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Làm việc với cảnh sát giao thông, ông H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ôtô biển số 61K-500.35 đi ngược chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua địa bàn phường Dĩ An (TP.HCM) vào sáng 29/10, được người đi đường dùng điện thoại quay lại.

Với hành vi điều khiển xe ôtô đi ngược chiều, tài xế bị lập biên bản xử phạt số tiền 19.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Hương Chi/Tiền Phong

