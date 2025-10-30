Tràn dầu ra đường, hàng chục người té ngã ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đang trích xuất camera tìm thủ phạm làm dầu chảy giữa đường khiến hàng chục người, phương tiện té ngã, trong đó có nhiều học sinh.

Chiều 30/10, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) tiến hành dùng cát đổ lên mặt đường 30/4, đoạn từ sân vận động Gò Đậu tới Bến xe Bình Dương.

Trước đó, giữa trưa cùng ngày, hàng chục người đi xe máy, trong đó có nhiều học sinh lưu thông qua đoạn đường trên và bị trượt, té ngã. Một số nạn nhân bị thương, có trường hợp phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặt đường tại khu vực xảy ra sự việc trên xuất hiện lớp dầu mỏng, gây trơn trượt. Để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng tiến hành phủ một lớp cát trên bề mặt đường.

Cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh trong khu vực tìm "thủ phạm" để dầu tràn lênh láng trên đường khiến ít nhất 50 xe gắn máy và xe đạp điện bị té ngã.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Một chiếc xe máy hư hỏng sau khi trượt ngã giữa đường.

Học sinh bị trượt ngã giữa đường. Ảnh: Hồ Văn.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông qua khu vực. Ảnh: Hồ Văn.

Lực lượng chức năng đổ cát lên mặt đường để hạn chế trơn trượt. Ảnh: Hồ Văn.