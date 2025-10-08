Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô đâm thẳng vào quán nhậu, một người tử vong

  • Thứ tư, 8/10/2025 10:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Rời bàn nhậu do mâu thuẫn, một người đàn ông điều khiển xe ôtô, lao trực diện vào quán ở xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), đâm thẳng vào một số người trước quán, làm một người chết.

SantaFe tong vao quan nhau anh 1

Hiện trường ôtô lao vào quán nhậu.

Tối 7/10, ở xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ việc xe ôtô con hiệu Santa Fe màu trắng lao thẳng vào quán “Xóm Nhậu” khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương, trước khi xảy ra vụ việc, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại quán và đã xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.

Sau khi rời bàn nhậu, một người đàn ông đã điều khiển xe ôtô, lao trực diện vào khu vực quán, đâm thẳng vào một số người đang đứng trước quán. Cú đâm mạnh đã khiến một người tử vong, bàn ghế bị hất tung, nhiều vật dụng trong quán hư hỏng nặng.

Video từ camera của quán nhậu ghi lại vụ việc cho thấy, vào 21h42 ngày 7/10, chiếc xe ôtô màu trắng leo lên dải phân cách trước quán để lấy đà và đâm mạnh vào nhóm người đang đứng ở quán nhậu.

Tại hiện trường, ôtô màu trắng nằm chắn giữa quán, phần đầu xe bị biến dạng, xe máy bị hư hỏng, bàn ghế, vỏ chai bia vương vãi khắp nơi.

Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông điều khiển xe ôtô bước xuống trong trạng thái kích động, tiếp tục chửi bới.

Ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương xác nhận vụ việc và cho biết ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã đã có mặt kịp thời phối hợp xử lý hiện trường, đưa người gây ra vụ việc cùng phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng và làm rõ hành vi của người điều khiển xe để xử lý theo quy định pháp luật.

    Bac tin vo de song Thuong o Bac Ninh hinh anh

    Bác tin vỡ đê sông Thương ở Bắc Ninh

    1 giờ trước 09:31 8/10/2025

    0

    Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) bác bỏ thông tin vỡ đê ở xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh).

