Vụ chủ tịch xã bị ôtô tông tử vong: Nữ tài xế khai ngồi nhậu với bạn

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, trưa nay (4/10), nữ tài xế gây tai nạn khiến chủ tịch xã tử vong đã ra trình diện. Bước đầu kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu và các chất ma túy của nữ tài xế đều âm tính, song nữ tài xế khai nhận có ngồi nhậu với bạn bè.

Nữ tài xế rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Chiều 4/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho Tiền Phong biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, Đắk Lắk) tử vong.

Theo lãnh đạo này, trưa 4/10, L.T.C.C (SN 1992, trú xã Ea Ktur) - tài xế lái ôtô gây tai nạn, đã ra trình diện. Bước đầu, bà C. khai nhận: Tối 3/10, khi điều khiển ôtô lưu thông trên Quốc lộ 27, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

Tại thời điểm trình diện, kết quả kiểm tra bà C. không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị ôtô tông tử vong Tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về thông tin xuất hiện video nữ tài xế này có ngồi nhậu với bạn bè tối cùng ngày, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, bước đầu, người này khai có ngồi nhậu với bạn bè. Hiện, Công an đang xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, sáng 4/10, UBND xã Dray Bhăng đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo báo cáo, từ18h đến 21h30 ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4), phía trước Trường THPT Y Jut.

Trận mưa gây ngập cục bộ nhiều điểm, ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước tình hình trên, ông Lê Phước Toàn (SN 1981, trú phường Buôn Ma Thuột), Chủ tịch xã Dray Bhăng cùng với nhiều cán bộ xã nhanh chóng ra phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường tại vị trí lụt cục bộ thuộc Km16+650 quốc lộ 27.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25’ cùng ngày, ông Toàn đã bị ô tô BKS 47A- 461.73 do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) điều khiển theo hướng xã Liên Sơn Lắk đi phường Buôn Ma Thuột tông trực diện, hất văng khoảng 5m so với vị trí đứng ban đầu.

Mặc dù, đã được mọi người đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, do chấn thương quá nặng nên ông Toàn đã không qua khỏi vào lúc 22h09 cùng ngày tại bệnh viện.