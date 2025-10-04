Mẹ Chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị ôtô tông tử vong nghẹn ngào trong tang lễ

Mẹ Chủ tịch xã ở Đắk Lắk nghẹn ngào trong tang lễ con trai, đến giờ bà vẫn không tin ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngồi lặng giữa tang lễ con trai ở số 129/10 Ama Khuê, phường Tân Lập, bà Lê Thị Đào (69 tuổi, trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút nhận tin dữ về anh Lê Phước Toàn (44 tuổi), Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Bà Lê Thị Đào - mẹ ruột ông Lê Phước Toàn - thẫn thờ ở tang lễ con trai.

Bà Đào nghẹn ngào: “Khoảng 22h tối 3/10, cả gia đình tôi đang ngủ thì nhận được điện thoại báo tin Toàn gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Cả nhà vội vã lên ôtô, chạy gần 100 km đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trên đường đi, mọi người trấn an rằng Toàn chỉ bị thương, đang cấp cứu. Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết con trai mình đã không qua khỏi. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật đau đớn này”.

Theo bà, anh Toàn là người con thứ hai trong gia đình. Không chỉ là một cán bộ gương mẫu, trong gia đình và đời thường, anh luôn sống hiền lành, hòa đồng, quan tâm tới mọi người. Tin anh hy sinh khiến người thân, đồng nghiệp và bà con địa phương rất thương tiếc.

"Giờ đây, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hai cháu còn quá nhỏ để chứng kiến nỗi đau này. Tương lai của các cháu phải sống sao khi không có bố", bà khóc nức nở.

Sáng 4/10, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Toàn.

Ông Văn cho biết, ngay khi nhận tin báo, ông đã trực tiếp chỉ đạo huy động toàn bộ ê-kip y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khẩn trương cứu chữa: “Tôi dặn nếu cần thiết thì mời thêm các bác sĩ giỏi từ bệnh viện khác đến hỗ trợ, tuyệt đối không được chần chừ”.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Toàn.

Tuy nhiên, khi nhập viện, anh Toàn đã ngừng tim. Dù được hồi sức và có lúc tim đập trở lại nhưng do đa chấn thương quá nặng, anh không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Toàn bị vỡ hộp sọ, gãy nhiều xương.

Đến 12h trưa 3/10, thi thể Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng được đưa xuống nhà xác và rạng sáng 4/10 được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 50 triệu đồng. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Văn gửi thư chia buồn của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến gia đình.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã gửi thư chia buồn đến gia đình, tập thể cán bộ xã Dray Bhăng và Nhân dân. Trong thư, Chủ tịch tỉnh bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc khi hay tin anh Lê Phước Toàn anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân.

Bức thư nêu rõ: “Sự hy sinh của đồng chí Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và Nhân dân mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trách nhiệm với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân. Với tinh thần ‘vì dân phục vụ’, đồng chí đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức hôm nay và mai sau cần noi theo”.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 QL27 thuộc địa phận Thôn 4, xã Dray Bhăng phía trước Trường THPT Y Jut làm ùn tắc giao thông. Ông Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng với Đoàn công tác của UBND xã thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường. Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25, ông Toàn đã bị ôtô BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) lái theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bênh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi, ông Toàn đã từ trần vào lúc 22h09 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi gây tai nạn, Chi rời khỏi hiện trường. Đến sáng 4/10, Chi đến Công an trình diện.

