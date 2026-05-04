Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn

  • Thứ hai, 4/5/2026 18:58 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể nghi là nam giới tại khu vực núi Thiên Nhẫn, thuộc địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy dưới tán rừng thông, trong tình trạng phân hủy nặng. Vị trí phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nghi phạm giết người ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700 m.

Thi the nui Thien Nhan anh 1

Người dân tập trung dưới núi Thiên Nhẫn gần nới phát hiện thi thể. Ảnh: BHT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra và xác minh danh tính nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980, trú xã Sơn Tiến) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, xung quanh có dấu vết máu và một con dao tại hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm đối với H.H.T để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc giữa lòng hồ nhân tạo

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện thi thể người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc giữa lòng hồ Đá Đen (xã Kim Long, TP.HCM).

16:24 2/5/2026

Tin mới vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới hồ lớn ở Đắk Lắk

Ngày 25/4, tin từ UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu vụ đôi nam nữ tử vong tại hồ chứa nước đập Krông Búk Hạ, xảy ra vào tối 24/4.

12:44 25/4/2026

Thủy điện xả nước, lộ thi thể dưới lòng suối

Khoảng 7h sáng 23/4, người dân tại bản Lộng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy dưới lòng suối Chiến.

10:40 23/4/2026

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

https://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-tren-nui-thien-nhan-nghi-lien-quan-vu-an-mang-o-ha-tinh-post1288939.vov

Bá Thăng/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể núi Thiên Nhẫn Hà Tĩnh Thi thể Núi Thiên Nhẫn Án mạng Hà Tĩnh

    Đọc tiếp

    Phu huynh tat shipper tren san truong mam non hinh anh

    Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

    30 phút trước 19:02 4/5/2026

    0

    Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý