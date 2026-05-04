Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm kiếm người nhảy cầu vượt biển dài nhất miền Trung

  • Thứ hai, 4/5/2026 19:12 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, cảng vụ cùng người dân và thợ lặn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi mất tích khi nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An.

Đến chiều tối 4/5, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ, thợ lặn thiện nguyện và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai tìm kiếm một người đàn ông nghi mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, phường Thuận An.

Nhay cau Thuan An anh 1

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu vượt cửa biển Thuận An mất tích.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ được huy động với quân số hàng chục người, cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô, thiết bị lặn chuyên dụng đã được sử dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối 3/5, tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An, một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước sâu phía dưới.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do khu vực cửa biển có dòng chảy phức tạp, việc tiếp cận và xác định vị trí nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ mang biển kiểm soát 75E1-028.xx, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài, nghi là của nạn nhân để lại.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nghi là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, TP. Huế.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Đủ, Phó chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được duy trì với cường độ cao. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra khu vực ngoài cửa biển, đồng thời rà soát bên trong đầm phá, các luồng lạch và vịnh nhỏ lân cận.

Cầu vượt cửa biển Thuận An thuộc dự án tuyến đường ven biển qua TP. Huế vừa được thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4. Sau ít ngày thông xe, khu vực này đã xảy ra vụ việc nêu trên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cô gái nhảy sông Sêrêpốk, chàng trai lao mình xuống cứu

Phát hiện cô gái bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông tại cầu Sêrêpốk, nam thanh niên vội bỏ lại đồ đạc trên bờ, lao mình xuống dòng nước, kịp thời cứu nạn nhân.

19:05 5/4/2026

Cứu sống nam thanh niên nhảy cầu tối mùng 2 Tết

Phát hiện nam thanh niên bỏ xe máy, leo lan can cầu Châu Đốc rồi nhảy xuống sông tự tử, lực lượng Công an phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị và người dân tổ chức tìm kiếm, kịp thời cứu nạn nhân đưa đi cấp cứu.

15:47 19/2/2026

Cứu nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa trời đông

Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tổ chức cứu nạn.

21:10 3/1/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://tienphong.vn/cong-an-nguoi-nhai-tim-kiem-nguoi-nhay-cau-vuot-bien-dai-nhat-mien-trung-post1840590.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nhảy cầu Thuận An Nhảy cầu Tự tử Cửa biển Thuận An Huế

    Đọc tiếp

    Phu huynh tat shipper tren san truong mam non hinh anh

    Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

    32 phút trước 19:02 4/5/2026

    0

    Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

    Phat hien thi the tren nui Thien Nhan hinh anh

    Phát hiện thi thể trên núi Thiên Nhẫn

    37 phút trước 18:58 4/5/2026

    0

    Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể nghi là nam giới tại khu vực núi Thiên Nhẫn, thuộc địa bàn xã.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý