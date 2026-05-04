Phụ huynh tát shipper trên sân trường mầm non

Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh hành hung ngay tại khuôn viên trường mầm non ở Bắc Ninh. Theo nội dung clip, tài xế xe tải chở thực phẩm cho bếp ăn nhà trường nhờ một phụ huynh đang đỗ xe máy ở lối đi di chuyển phương tiện để ô tô có thể vào giao hàng.

Người đàn ông mặc áo đen hùng hổ chửi bới, tát người giao hàng. Ảnh cắt từ clip.

Nam shipper nhẹ nhàng lên tiếng “Anh ơi, anh đứng gọn lại cho em vào giao thực phẩm cho các cháu”, nhưng phụ huynh này lại tỏ thái độ khó chịu, cho rằng bị dọa, rồi liên tục văng tục, buông lời thách thức và xúc phạm.

Đỉnh điểm, khi tài xế xuống xe để thanh minh, người đàn ông áo đen hung hăng lao tới, tát thẳng vào mặt nạn nhân. Bất chấp sự can ngăn của mọi người và ánh mắt ngơ ngác của nhiều phụ nữ, trẻ em, người này vẫn tiếp tục quát tháo: “Mày thích thế nào? Giao hàng xong thì cút ra khỏi cổng!”.

Hành vi xảy ra ngay trong môi trường giáo dục này đang vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Đại diện lãnh đạo xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh xác nhận sự việc xảy ra vào sáng 4/5, tại khuôn viên Trường Mầm non thị trấn Thắng (cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã làm việc với Ban giám hiệu nhà trường để xác minh. Bước đầu xác định, tài xế xe tải là nhân viên cung ứng thực phẩm cho trường, còn người đàn ông có hành vi hung hăng là một phụ huynh đang đưa con đến trường.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, hai bên được mời làm việc và đã tự hòa giải.